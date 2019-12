دراسات علمية.. 5 نصائح تفيد في علاج آلام المفاصل

كيفية التعامل مع آلام المفاصل والركبة المزمنة [انترنت]

يعاني أكثر من 100 مليون شخص من آلام المفاصل والركبة المزمنة، وهذه الحالات تحتاج إلى فحص طبي، من أجل وضع خطة علاجية تؤتي ثمارها.

وقال موقع ”با- باميل“ الإلكتروني، إن آلام المفاصل هي مجموعة الأمراض والحالات التي تؤثر وتدمر مفاصل الجسم، لذلك يجب وضع تلك النصائح الخمس في عين الاعتبار عند التعامل مع مرض آلام المفاصل:

الكالسيوم وفيتامين د يساعدان على تخفيف الألم:

أكدت الدراسات العلمية والطبية، أن “ فيتامين د والكالسيوم قادران على تخفيف آلام المفاصل لقدرتهما الفعالة على تقليل الالتهابات وإبقاء العظام قوية، لذلك يجب على مرضى التهابات المفاصل أن يحرصوا على تناول تلك المكملات الغذائية من الكالسيوم وفيتامين د؛ لأن تركها دون علاج يتسبب في مزيد من الضرر لصحة العظام“.

النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة يقلل الالتهابات

إن اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة مضادة للأكسدة مثل الأسماك وزيت الزيتون والفواكه والخضراوات وشاي الورد يقلل من الالتهابات، وبالتالي يحد من خطرها بالإضافة لحماية خلايا الجسم من التلف.

الأنشطة البدنية تحسن من الحالة

وبحسب الموقع فإنه ”عند الشعور بآلام الركبة أو المفاصل لا يمكنك القفز أو الركض كالإنسان الطبيعي، لكن هناك بعض الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية التي تستطيع فعلها مثل المشي لمسافات طويلة وغيرها التي يحددها لك الطبيب، والتي ستسهم في تحسين حالتك وتخفيف الألم“.

الحذر في درجات الحرارة الباردة أو المرتفعة

يجب الحذر عند تطبيق درجات الحرارة الساخنة أو الباردة على المفاصل فهناك بعض الحالات التي لا ينبغي فيها رفع درجة حرارة جسدك بالحمامات الساخنة والتدليك والساونا، وينطبق نفس الشيء على وضع المناشف الباردة أو مكعبات الثلج، لذلك يجب سؤال طبيبك عن المناسب بالنسبة لحالتك حتى لا تزيد سوءًا.

ألم المفاصل ليس بالضرورة التهابا روماتويديا

للفصل في هذا الموضوع، ولتحديد ما إذا كنت تعاني من ألم مفاصل معتاد، أو نتيجة لالتهاب المفاصل يجب استشارة طبيب أمراض روماتيزمية؛ لأن علاج الألم العادي يختلف تمامًا عن علاج الالتهاب، فالتهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب المناعة الذاتية الذي يؤثر في المقام الأول على المفاصل، ويمكن أن يشتمل أيضًا على التهاب الرئتين، ومشاكل في القلب وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

