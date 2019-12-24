2019 عام التشويق والمنافسة بعالم ألعاب الهواتف الذكية

أصبحت ألعاب الهواتف الذكية تلقى رواجاً كبيراً بين عشاق الألعاب، ما دفع متجري أندرويد وiOS للاهتمام بتطوير مستوى الألعاب التي يوفرانها لمُستخدميهما، وسنستعرض في هذا التطبيق أبرز الألعاب التي حازت على اهتمام ورواج واسعين خلال عام 2019:

إذا كنت تعشق كرة القدم، إذًا إليك هذه اللعبة، التي ستُمكّنك أن تكون فيها مدربًا ناجحًا لتصنع إنجازاتك مع الفريق الذي ستبنيه بنفسك، وستعيش في هذه اللعبة حياة مدربي كرة القدم بكامل تفاصيلها.

ابدأ من الصفر واختر ملعبك واصنع فريقك وقد التدريبات، بإمكانك أيضًا أن تعاين حالة للاعبين وتضع التكتيك والتشكيلة المناسبة لفريق. وضع الخطة الأمثل وحقق الانتصارات لكي تجمع النقاط والأموال من أجل تطوير فريقك والتعاقد مع لاعبين جدد يناسبون احتياجاتك.

اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها ومتوفرة لأجهزة أندرويد و iOS.

هل شاهدت أفلام Marvel Avengers من قبل؟ هذه لعبة قتال تجمع بين الأبطال الخارقين من إنتاج شركة Marvel المنتجة لأفلام أفنجرز، بداخلها العديد من الأبطال الخارقين الذين شاهدناهم في أفلام الشركة مثل سبايدر ومان وايرون مان وهالك وكابتن أميركا.

اللعبة عبارة عن قصة مستوحاة من سلسلة الأفلام الشهيرة لمارفل، المطلوب بناء فريق قوي لإنقاذ العالم من الشخصيات الشريرة، ويعتمد نظام اللعبة على الترقية وإتمام التحديات ووضع الخطة الاستراتيجية اللازمة للتغلب على الآخرين في معارك شرسة.

اللعبة مجانية وبداخلها مشتريات ومتوفرة لأجهزة أندرويد و iOS.

اللعبة التي بدأت بسحب البساط من تحت منافستها ببجي موبايل، فقد أصدرت شركة Activision نسخة موبايل للعبة الشهيرة في عالم الحرب والقتال.

وتحتوي اللعبة على ثلاثة أطوار مختلفة، الأول MultiPlayer ويعمل بنفس نمط اللعبة الأصلية، والثاني Battle Royale الذي يشبه ببجي، حيث تهبط في جزيرة وتجمع الأسلحة وتحاول الحفاظ على حياتك حتى آخر لحظة، أما الطور الثالث هو الزومبي ومقتبس من اللعبة الأصلية.

حققت اللعبة نجاحًا كبيرًا وتم اعتمادها كأفضل لعبة على متجر غوغل لهذا العام وهي مجانية مع مشتريات بداخلها وهي متوفرة لأجهزة أندرويد و iOS.

هذه اللعبة من تطوير شركة EA الشهيرة في الألعاب الإلكترونية، حيث تتميز بامتلاك عدد كبير من السيارات المرخصة من شركات عالمية، إضافة إلى خرائط من الواقع من مختلف أنحاء العالم.

تأتي بعدة أنماط والكثير من التحديات، وتمتاز بالجرافيك العالي والاهتمام بكل تفاصيل السيارات وحركتها وحتى شكلها حين تتعرض لأي تصادم.

اللعبة مجانية وتحتوي على مشتريات بداخلها ومتوفرة أيضًا لأجهزة أندرويد وiOS.

لعبة مغامرات بسيطة وفريدة من نوعها، كل ما عليك هو التحكم في الشخصية والانطلاق في عالم الجبال والصحارى من أجل اكتشاف الطبيعة، سيكون عليك التخلص من العقبات وهدفك هو جمع النقاط والذهب.

تتميز بالمشاهد الطبيعية الخلابة التي قد تؤثر على طريقة الجري أو القفز والموسيقى الهادئة، تتميز بسهولة التحكم واللعب.

مجانية على أجهزة أندرويد بسعر 5 دولارات لأجهزة iOS .

إحدى الألعاب التي حظيت باهتمام وشهرة كبيرة لهذا العام، تعتمد بشكل أساسي على السباق مع الآخرين للوصول بشكل أسرع للهدف، مع وجود عوائق وأعداء أثناء السباق وأيضًا صناديق الذهب والمقويات.

تتضمن خرائط متعددة وأماكن جغرافية حول العالم، مع ألوان جذابة ورسوميات متميزة، ربما تجد نفسك تخوض سباقًا في الجبال والمدن والصحارى وربما تحت الماء أو على الشواطئ أحيانًا.

اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها ومتوفرة لأجهزة أندرويد و iOS.

لعبة قتال زومبي تتميز بالرسوميات العالية والتفاصيل الدقيقة جدًا، ستركض بين وحوش الزومبي في أماكن مختلفة بحثًا على النجاة والهرب، تحتوي اللعبة على قصة بنهايات مختلفة مع العديد من التحديات والمهام المطلوبة منك.

ستضطر لقتال الزومبي بعدة طرق مختلفة مثل الطعن والضرب أو إطلاق النار من الأسلحة التي ستجدها خلال رحلتك، والتي يمكنك أن تطورها.

اللعبة مجانية ومتوفرة على أندرويد و iOS ويمكن تشغيلها بدون إنترنت.

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