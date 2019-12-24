دراسة تربط بين مهنة مضيفات الطيران ومرض خطير

أثبتت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي ترتفع لدى مضيفات الطيران بنسبة 50% مقارنة بباقي النساء العاملات في المهن الأخرى.

وشملت الدراسة 5366 مضيفة طيران، وأكدت على أن واحدة من كل 7 مضيفات أصيبت بسرطان الثدي.

وفسر الباحثون سبب هذا الأمر بزيادة ارتفاع الطائرات، وزيادة مدة الرحلات الجوية، مما يؤدي لزيادة معدل الإصابة بالإشعاع الكوني من 100 إلى 300 مرة لدى مضيفات الطيران.

وأعربت إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة عن تفاجئها من نتائج الدراسة، لأن المضيفات يحرصن بشكل مستمر على الحفاظ على صحتهن وجمالهن، ورشاقتهن.

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