تعرف على أصغر جزيرة مأهولة بالسكان

منحت موسوعة غينيس لقب أصغر جزيرة في العالم مأهولة بالسكان لجزيرة الغرفة الواحدة الواقعة على الحدود بين أمريكا وكندا.

وتعد هذه الجزيرة جزءا من الأرخبيل الواقع بين كندا وأمريكا والذي يحتوي على حوالي 1000 جزيرة صغيرة.

وتبلغ مساحة الجزيرة التي تملكها عائلة سيزلاند منذ خمسينيات القرن الماضي 310 أمتار، وتحتوي على منزل وشجرتان فقط.

وقال أحد مالكي الجزيرة إنهم اشتروا الجزيرة لتكون مكانا للراحة والاستجمام، ولم يتوقعوا بأن تتحول مزارا للسياح من كافة أنحاء العالم، وبأن تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

يذكر أن جزيرة الغرفة الواحدة خطفت لقب أصغر جزيرة مأهولة في العالم من الجزيرة الإيطالية صخرة الأسقف الواقعة قرب سواحل جزيرة صقلية، والتي تبلغ مساحتها حوالي 600 متر.

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