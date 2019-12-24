النجم المصري عمرو يوسف بطلا لمسلسل “سيف الله”

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل سيف الله عن أن النجم المصري عمرو يوسف سيلعب دور البطولة في هذا العمل، وسيؤدي دور الصحابي الجليل خالد بن الوليد.

وجاء الإعلان من خلال البوستر الذي نشرته الشركة المنتجة للعمل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، وظهر عمرو يوسف في البوستر حاملا سيفه ومستعدا للمشاركة في القتال بإحدى المعارك.

وأشارت الشركة المنتجة إلى أن مخرج العمل رؤوف عبد العزيز يقوم حاليا بمعاينة الأماكن المختارة لتصوير العمل داخل مصر قبل أن تبدأ عمليات التصوير مطلع العام القادم.

ومسلسل سيف الله من سيناريو وحوار إسلام حافظ، وبطولة نخبة من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، بيومي فؤاد، حمدي الوزير، بالإضافة إلى عدد آخر من نجوم الدراما المصرية والعربية.

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