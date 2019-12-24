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النجم المصري عمرو يوسف بطلا لمسلسل “سيف الله”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل سيف الله عن أن النجم المصري عمرو يوسف سيلعب دور البطولة في هذا العمل، وسيؤدي دور الصحابي الجليل خالد بن الوليد.

وجاء الإعلان من خلال البوستر الذي نشرته الشركة المنتجة للعمل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، وظهر عمرو يوسف في البوستر حاملا سيفه ومستعدا للمشاركة في القتال بإحدى المعارك.

وأشارت الشركة المنتجة إلى أن مخرج العمل رؤوف عبد العزيز يقوم حاليا بمعاينة الأماكن المختارة لتصوير العمل داخل مصر قبل أن تبدأ عمليات التصوير مطلع العام القادم.

ومسلسل سيف الله من سيناريو وحوار إسلام حافظ، وبطولة نخبة من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، بيومي فؤاد، حمدي الوزير، بالإضافة إلى عدد آخر من نجوم الدراما المصرية والعربية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ياريت تكون جودة الفيلم جودة عالية مِن ناحية اللغة العربية والحوار واختيار اللفظ المناسب والضمني في المواقف سواءالحوارية او الحماسية او العاطفية او التاريخية ونوع الموسيقًى التصورية والتلقائية وهذا يعتمد على ثقافة الممثلين وإلزامهم بقراءة نصوص عن قوة شخصية ومكانة الصحابي خالد ابن الوليد – وَنتمنى ان يكون التصوير بجودة تاريخية وكذلك الملابس والديكوارت والمراجع الاسلامية والحركة الصحيحة وأصوات الحركة -لانجاح هذه النوعية من الأفلام الاسلامية التاريخية وستبقى مرجعا خالدا للاجيال اذا كان العمل في الفيلم متقن ومدروس من خبراء في التصوير والإنتاج والتقييم – كم يحتاج الوطن العربي والعالم الاسلامي لاعلام قوي ومراجع قوية وصحيحة لدعم هذا الدين القيم .

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