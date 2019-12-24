بتصميم أنيق.. إطلاق حقيبة جلدية لسماعات آبل

كشفت شركة Twelve South الأمريكية عن حقيبة جلدية مخصصة لسماعات آبل أطلقت عليها اسم Air Snap.

وعمدت الشركة الأمريكية إلى تصميم الحقيبة الجديدة بطريقة أنيقة ومميزة تحمي العلبة البلاستيكية لسماعات آبل Air Pods Pro من الخدوش.

وستحتوي الحقيبة الجديدة على مشبك S-clip يتيح الفرصة للمستخدم لتثبيتها على حقيبة الظهر، بالإضافة لعروة تثبت الحقيبة على معصم اليد.

وستتيح الحقيبة الجديدة الفرصة للمستخدم لشحن السماعة لاسلكيا، بالإضافة لإمكانية إغلاقها بشكل سريع من خلال الزر الموجود فيها.

وتعد آبل الشركة الأولى في العالم في مجال السماعات اللاسلكية، حيث أكدت التقارير الأخيرة بيع الشركة الأمريكية أكثر من 50 مليون سماعة من سماعات Air Pods في كافة أنحاء العالم.

يذكر أن شركة Twelve South ستطلق الحقيبة الجلدية في الأسواق بسعر يصل إلى 40 دولار أمريكي.

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