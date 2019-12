هواتف صينية متطورة ومميزة بطريقها إلينا

تستعد شركة One Plus الصينية لطرح هواتف متطورة بمواصفات رائعة ونسخ مميزة، تحمل اسماء One Plus8 وOne Plus8 Pro ونسخة Lite من هاتف One Plus8 Pro.

ويأتي الهاتف One Plus8 بمعالج Snapdrgon865 ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.44 بوصة بدقة عرض وصلت إلى 1080*2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 60، 16، 12 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بـ3 خيارات هي 128،256، 512 غيغا بايت، في حين تصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8و12 غيغا بايت.

وتعد بطارية هذا الهاتف من أهم ميزاته وستبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير.

أما بالنسبة لهاتف One Plus8 Pro سيعمل بنفس المعالج الموجود في الهاتف الأول، وبنظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة مقاس 6.7 بوصة بدقة عرض 1440*3180 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 60،16، 12 ميغا بيكسل.

وتتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 256 إلى 512 غيغا بايت، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 8 و12 غيغا بايت، أما البطارية فستصل سعتها إلى 4000 ميلي أمبير.

أما النسخة Lite فستأتي بمعالج Media Tek ثماني النوى، وشاشة OLED مقاس 6.4 بوصة بدقة عرض 1080*2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48، 16، 12 ميغا بيكسل.

وتتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 128 و256 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد إطلاق الهواتف الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

