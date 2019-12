سارق بنك يلقي الأموال في الهواء

الشرطة تقبض على ديفيد واين أوليفر بتهمة السرقة [انترنت]

قالت الشرطة ووسائل الإعلام، يوم الثلاثاء، إنه تم القبض على رجل ذي لحية لاتهامه بسرقة بنك في كولورادو، وإلقاء الأموال المسروقة على المارة في الهواء صائحا ”عيد ميلاد سعيد.

وذكر تقرير الشرطة، أنه تم القبض على ديفيد واين أوليفر (65 عاما) في مقهى ”ستاربكس“ القريب بعدما استهدف بنكا أكاديميا في كولورادو سبرينجس بعد ظهر الإثنين.

وأضافت الشرطة، أن المشتبه به ”هدد باستخدام سلاح“ وترك البنك وفي حوزته مبلغ نقدي لم يتم الكشف عنه.

وقالت محطة ”كيه.كيه.تي.في“ التلفزيونية في ”كولورادو سبرينجس“ إن شاهد العيان ديون باسكال قال إن أوليفر خرج من البنك وألقى الأموال ”في جميع أنحاء المكان.

ونقلت المحطة عن باسكال قوله ”بدأ في إلقاء المال من الحقيبة (قبل أن يصيح قائلا) عيد ميلاد سعيد.

وقال باسكال للمحطة، إن المارة جمعوا بعض النقود وأعادوها للبنك في حين توجه أوليفر إلى مقهى ستاربكس، وجلس وكان فيما يبدو ينتظر إلقاء الشرطة القبض عليه.

ونقلت صحيفة ”دنفر بوست“ عن الشرطة قولها إن ”آلاف الدولارات“ لا تزال مفقودة، وأضافت أنه لا توجد أي إشارة على استخدام أوليفر سلاحا خلال عملية السرقة.

وأشارت سجلات سجن مقاطعة إيل باسو حيث يُتحفظ على أوليفر إلى أنه سيمثل أمام المحكمة يوم الخميس. ومن غير الواضح في السجلات ما إذا كان أوليفر قد وكل محاميا.

