أطعمة تساعد على علاج الإمساك

أطمعة لمحاربة الأمساك [انترنت]

أفادت دراسات أن التبرز بمعدل ثلاث مرات فقط أو أقل خلال الأسبوع الواحد علامة تدل على أن الشخص يعاني من الإمساك، وفقا للمعهد الأميركي للسكريوأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

ونقدم لك هنا ثلاثة أغذية لعلاج الإمساك. يكون البراز في الإمساك جافا، كما تكون عملية التبرز صعبة ومسببة لآلام. وهو من المشاكل الشائعة بين غالبية سكان العالم، ويمكن علاجها عبر حيل بسيطة.

وفي حقيقة الأمر، يلعب النظام الغذائي دورا حاسما في تجنب مشاكل الإمساك وذلك عبر إدماج أغذية لها آثار إيجابية على عملية الهضم والتبرز. والمواظبة على نظام غذائي يتضمن أغذية مساعدة على الهضم ليس بالأمر الكافي للتخلص من مشاكل الإمساك، إذ إن تزويد الجسم بكميات مناسبة من الماء أمر حاسم بهذا الصدد.

وهذا وفقا لتقرير الكاتب إيفان أمينغوال بمجلة ميخور كون سالود الإسبانية. وجميع البشر قد عانوا على الأقل لمرة في حياتهم من مشاكل الإمساك، وفي غالبية الأحيان لا تكون هذه المشاكل خطيرة إذ إنها لا تستمر طويلا. ومع أنه ليس من الضروري التبرز يوميا. لكن، في حال ملاحظة تغييرات على مستوى الحركات المعوية، يجب استشارة الطبيب.

كيف يمكن الحد من مشاكل الإمساك؟

1- ممارسة التمارين الرياضية، وتحديدا يساعد العدو، أو المشي لمسافات طويلة، والسباحة، على التخفيف من حدة مشاكل الإمساك، بشرط أن يكون ذلك بمعدل ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا.

2- شرب الكميات التي يحتاجها الجسم يوميا من الماء.

3- استهلاك الألياف الغذائية يوميا.

4- في حال شعر الفرد بالحاجة للذهاب إلى الحمام يجب عليه عدم تأجيل ذلك، لأن هذا السلوك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع والتأثير سلبا على الحالة الصحية.

5- تنظيم عملية التبرز يساعد على تفادي مشاكل الإمساك. ويكون ذلك عبر وضع جدول زمني للذهاب إلى الحمام كل يوم، الأمر الذي يعوّد الأمعاء على التخلص من الفضلات يوميا في نفس الوقت.

3 أطعمة تساعد على تفادي مشاكل الإمساك وعلاجها وتلعب الأغذية الغنية بالألياف دورا رئيسيا في التخلص من مشاكل الإمساك، إذ إن لها تأثيرات ملينة وتساعد الجسم على تفريغ الأمعاء بشكل جيد.

ورغم فائدتها العالية، فإنه يجب عدم استهلاكها بشكل مفاجئ، ويجب دمجها تدريجيا بالنظام الغذائي. وخلافا لذلك، يمكن أن يعاني الفرد من تراكم الغازات في البطن وانتفاخها. من جانب آخر، يجب استشارة أخصائيي تغذية حول الكمية الموصى بها من الألياف يوميا لأنها تختلف من فرد إلى آخر، وذلك حسب الجنس والفئة العمرية. جميع البشر قد عانوا على الأقل لمرة في حياتهم من مشاكل الإمساك (بيكسابي) جميع البشر قد عانوا على الأقل لمرة في حياتهم من مشاكل الإمساك (بيكسابي) وفيما يلي، أفضل الأطعمة التي تعالج الإمساك بفضل خصائصها الملينة. وفي حال إدماجها بشكل منظم في النظام الغذائي، سيتمكن الفرد من التخلص من الإمساك إلى الأبد.

1- التفاح إذ يحتوي على كميات عالية من البكتين التي يعد لها الكثير من الآثار الإيجابية على الصحة المعوية. وبهذا المعنى، تجدر الإشارة إلى أهمية التفاح في الحد من مشاكل الإسهال وتسهيل عملية تفريغ الأمعاء.

2- الخوخ من أكثر الأطعمة استهلاكا للتخلص من مشاكل الإمساك أو لتفاديها.

2- الخوخ

من أكثر الأطعمة استهلاكا للتخلص من مشاكل الإمساك أو لتفاديها.

3- البرتقال

4- أطعمة أخرى

كما توجد العديد من الأغذية الصحية والغنية بالألياف التي تساعد على تفادي مشاكل الإمساك. ومن بينها: بذور الكتان، الزبيب، التوت، الكيوي المشمش المجفف. علاوة على ذلك، تعد المعكرونة والخبز أو البسكويت المعدة من الحبوب الكاملة أو الحبوب الغنية بالألياف مفيدة بهذا الصدد.

