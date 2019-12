سباق شبابيك السينما في 2019.. إليك الأفلام الأكثر ربحاً

كان عام 2019 حافلا على صعيد السينما وصناعة الأفلام، حيث حققت العديد من الأفلام نجاحا كبيرا، كما شهد هذا العام تحطيم الرقم القياسي لأكثر إيرادات في تاريخ السينما وذلك بعد أن حقق فيلم Avengers Endgame إيرادات ضخمة وصلت ل2 مليار و797 مليون دولار أمريكي استطاع من خلالها إزاحة فيلم أفاتار عن عرش الصدارة الذي سيطر عليه منذ العام 2009.

ومن خلال هذا التقرير سوف نتحدث عن أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في العام 2019.

أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في العام 2019

1. فيلم Avengers Endgame:

يعد هذا الفيلم من أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في العام 2019 وفي تاريخ السينما بشكل عام، إذ وصلت إيراداته لمبلغ 2 مليار و797 مليون دولار أمريكي.

وبلغت تكاليف إنتاج هذا الفيلم 356 مليون دولار أمريكي، وحقق أرباحا بقيمة 2 مليار و441 دولار أمريكي منها 209 مليون دولار خلال الأيام ال5 الأولى من عرضه، محطما بذلك العديد من الأرقام القياسية.

وتميز هذا الفيلم بكمية الإثارة والتشويق الموجودة فيه، وشاركت فيه مجموعة من نجوم هوليوود أبرزهم كريس هيمسوورث، وسكارليت جوهانسون.

وفيلم Avengers Endgame من إخراج أنتوني وجو روسو، وإنتاج كيفن فيج.

2. فيلم Toy Story 4:

فيلم مميز وجميل وأحد أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في العام 2019.

استطاع هذا الفيلم تحقيق إيرادات وصلت قيمتها لحوالي مليار و73 مليون دولار أمريكي، في حين لم تتجاوز تكلفة إنتاجه الـ 200 مليون دولار أمريكي.

ويعد هذا الجزء الرابع من فيلم حكاية لعبة، وتميز هذا الجزء بإضافة عناصر ألعاب جديدة للحكاية.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم حكاية لعبة أنتج وأطلق في العام 1995، وحقق نجاحا كبيرا.

وفيلم Toy Story4 من سيناريو ستيفاني فولسوم، وأندرو ستانتون، وإخراج جوش كولي وبطولة توم هاكس، تيم ألين، وآني بوتس وغيرهم.

3. فيلم الجوكر:

يعد هذا الفيلم واحدا من أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في العام 2019، وهو فيلم إثارة نفسية.

استطاع الفيلم تحقيق إيرادات كبيرة وصلت قيمتها لمليار و39 مليون دولار أمريكي، في حين لم تبلغ تكلفة إنتاجه سوى 55 مليون دولار أمريكي، نظرا لعدم حاجة الفيلم لمؤثرات بصرية عالية.

ولعب دور الجوكر في هذا الفيلم الممثل الأمريكي خواكين فينكس الذي تقاضى 4.5 مليون دولار أمريكي كأجر عن هذا الدور، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا في صالات السينما.

وفيلم الجوكر سيناريو تود فيليبس وسكوت سيلفر وإخراج تود فيليبس.

4. فيلم IT 2:

فيلم رعب مميز حقق إيرادات كبيرة جعلته يدخل قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في العام 2019.

بلغت إيراداته 468مليون و954 ألف دولار أمريكي، في حين لم تتجاوز تكلفة 79 مليون دولار أمريكي.

وشارك في هذا الفيلم مجموعة كبيرة من الممثلين الرائعين أمثال جيسيكا شاستاين، جيمس مكافوي، بيل هادر، أندي بين وغيرهم.

وفيلم IT 2 من تأليف غاري دوبرمان، وإخراج أندريس موشيتي.

5. فيلم Captain Marvel:

فيلم رائع ومميز ويعد واحدا من أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في العام 2019، حيث حقق هذا الفيلم مليارا و128 مليون دولار أمريكي.

وتدور أحداث هذا الفيلم في فترة التسعينات حول قائدة طائرة من سلاح الجو تتحول لبطلة خارقة، وتعمل على مساعدة أهل الأرض وإنقاذهم من حرب الفضائيين.

ويرتكز الفيلم في أساسه على شخصية كارول دانفرز من قصص مارفل.

وفيلم Captain Marvel من إنتاج كيفن فيج، وإخراج وآنا بودن.

6. فيلم Spider Man Far From Home:

يعد فيلم سبايدر مان بعيدا عن الوطن من أهم وأبرز الأفلام التي حققت إيرادات ضخمة في العام 2019، وبلغت إيرادات هذا الفيلم حوالي مليار و131 مليون دولار أمريكي.

وهو فيلم خيال علمي، حركة، ومغامرة، ويعد مكملا لسلسلة سبايدر مان الشهيرة، تدور أحداثه حول باركر وأصدقائه عندما يذهبون في رحلة نحو القارة العجوز والمغامرات والمواقف التي يمرون فيها.

وكتب كريس ماكينا وإريك سومرز سيناريو هذا الفيلم، وقام جون واتس بإخراجه.

7. فيلم The Lion King:

فيلم أنيميشن شهير وقديم أعادت شركة ديزني إنتاجه من جديد في العام 2019 باستخدام مؤثرات بصرية عصرية، واستطاع هذا الفيلم تحقيق نجاح كبير وإيرادات وصلت قيمتها إلى حوالي مليار و655 مليون دولار أمريكي.

وفيلم The Lion King فيلم ملحمي تدور أحداثه حول هروب شبل الأسد الملك سيمبا من المملكة بعد وفاة والده، بسبب قيام عمه بخداعه وإيهامه بأنه من قتل والده.

وفيلم الأسد الملك من سيناريو جيف ناثانسون، وإخراج جون فافرو، وبطولة بيونشسيه، دونالد غلوفر، وغيرهم.

8. فيلم علاء الدين:

فيلم مميز من الأفلام التي حققت إيرادات ضخمة في العام 2019، حيث وصلت إيرادات هذا الفيلم إلى مليار و50 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت تكاليف إنتاجه 183 مليون دولار أمريكي.

وقد تم اقتباس قصة الفيلم من فيلم علاء الدين الشهير للرسوم المتحركة الذي أصدرته

ديزني في العام 1992، وهو فيلم رومانسي خيالي تم تصويره في الأردن، وتدور أحداثه حول المغامرات التي يتعرض لها علاء الدين، وحبيبته ياسمين، والجني.

وكتب سيناريو هذا الفيلم كل من جون أوغست، غاي ريتشي، فالنسيا تايلور، وقام غاي ريتشي بإخراجه، ومثل فيه مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم مينا مسعود، نعومي سكوت، وويل سميث، ومروان كنزاري وغيرهم.

9. فيلم Frozen 2:

استطاع الجزء الثاني من الفيلم الشهير FROZEN تحقيق نجاحا كبيرا وإيرادات فاقت إيرادات الجزء الأول، ووصلت إيرادات هذا الفيلم لحوالي 763 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت تكاليف إنتاجه 150 مليون دولار أمريكي.

وفيلم Frozen 2 فيلم خيال موسيقي وفانتازيا ومغامرة من إنتاج استوديوهات والت ديزني، وإخراج جينفر لي وكريس بك، وبطولة كريستين بيل، إدينا منزل، جوناثان غروف، وجوش غاد.

10. فيلم Fast & Furious Present Hobbs & Shaw:

فيلم مميز من أفلام السرعة والغضب، استطاع تحقيق إيرادات كبيرة وضخمة وصلت لـ758 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت تكلفة إنتاجه 200 مليون دولار أمريكي.

ويتحدث الفيلم عن التحالف غير المتوقع الذي يقوم به عميل الأمن الدبلوماسي الأمريكي لوك هوبز مع ديكار شو من أجل التصدي للشرير صاحب القوة الإلكترونية التي يهدد من خلالها البشرية.

والفيلم من تأليف كريس مورغان، وإخراج ديفيد ليتش، وبطولة مجموعة من النجوم أبرزهم دواين جونسون، جيسون ستاثام، وإدريس ألبا، وإيدي ماريسون، وستيفاني فوجت وغيرهم.

