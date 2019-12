طبقة الأوزون متضررة جدا

علماء يكتشفون ارتفاع تركيز ثلاثي سيلحق ضررا بطبقة الأوزون [انترنت ]

اكتشف علماء جامعة ليدز البريطانية أن ارتفاع تركيز ثلاثي كلورو فلورو الميثان (CFC-11) في الغلاف الجوي مؤخرا، سيلحق ضررا بالغا في ثقب طبقة الأوزون في منطقة القطب الجنوبي.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين استخدموا نموذجا مفصلا لانبعاث المواد الكيميائية إلى الغلاف الجوي، بهدف تحديد تأثيرها في طبقة الأوزون.

ويذكر أن إنتاج ثلاثي كلورو فلورو الميثان قد حددته معاهدة مونتريال عام 1987، ومن المنتظر أن يعود مستوى الأوزون في القطب الجنوبي إلى قيم عام 1980، في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين. ولكن في عام 2018 رصد ارتفاع تركيز (CFC-11) في الغلاف الجوي، ربمايرجع ذلك إلى انبعاثات ناتجة عن إنتاج غير معروف في الصين.

وقد درس الباحثون ثلاثة سيناريوهات محتملة: تتوقف الانبعاثات فورا، تستمر بمستوى ثابت، تتقلص تدريجيا خلال 10 سنوات.

واتضح لهم، أن طبقة الأوزون وفقا للسيناريو الثاني ستعود إلى حالتها الطبيعية خلال 18 سنة. أما إذا توقفت الانبعاثات بعد 10 سنوات فإن الطبقة ستعود إلى حالتها الطبيعية خلال سنتين.

