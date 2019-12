جي أم سي.. تطلق واحدة من أجمل سيارات الدفع الرباعي

تصميم يجعلها من أجمل السيارات رباعية الدفع في العالم [انترنت]

سرّبت مواقع وصفحات الإنترنت فيديوهات وصور لسيارة Yukon التي تختبرها GMC وتستعد لإطلاقها في الـ 14 من يناير القادم.

وبالنظر للصور والفيديوهات المسربة نلاحظ أن Yukon أتت بهيكل كبير يحمل ملامح القوة المعروفة في سيارات GMC ، وبتصميم يجعلها من أجمل السيارات رباعية الدفع في العالم.

ومن أبرز ما يميز هذه السيارة الواجهة الأمامية المزودة بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة مزينة بالكروم، إضافة إلى المصابيح الكبيرة التي تعمل بوحدات إضاءة من نوع LED.Video Player

كما يفترض أن تحصل هذه السيارة على واجهة قيادة متطورة مزودة بأنظمة مولتيميديا حديثة، ولوحة عدادات بمقاس 8 بوصات، وشاشة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات للتحكم بأنظمة القيادة ومراقبة الصور من الكاميرات الأمامية والخلفية، إضافة لنظام إلكتروني يظهر معلومات القيادة كالسرعة وغيرها على الزجاج قبالة السائق.Video Player

وبنيت هذه السيارة على نفس المنصة التي بنيت عليها سيارات Suburban الجديدة من شيفروليه، أما المحركات التي ستطرح بها فمن المتوقع أن تكون: محركا بسعة 5.3 ليتر بعزم 355 حصانا، ومحركا بسعة 6.2 ليتر وبعزم 420 حصانا، ومحرك ديزل بسعة 3.0 ليتر وبعزم 277 حصانا.

