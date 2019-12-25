بعد غياب طويل.. “أبلة فاهيتا” تعود عبر Netflix

أعلنت الدمية المصرية الشهيرة أبلة فاهيتا عن انضمامها لشبكة Netflix من خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك.

وظهرت الدمية الشهيرة في المنشور وهي ترفع يدها للأعلى باتجاه كلمة Netflix وكتبت في المنشور: “يوه خبطت في القمة، يهدها العالمية، الأرملة تستطيع”.

من جانبها أكدت شبكة Netflix الخبر، وقالت بأن أبلة فاهيتا المشهورة بتقديم البرامج الساخرة ستعود للظهور مجددا من خلال الشبكة العالمية بعد انقطاع طويل.

وأبلة فاهيتا دمية ظهرت لأول مرة في مصر في العام 2010 من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وبعد نجاحها تم إنشاء قناة يوتيوب تحمل اسمها، روت من خلالها قصة حياتها، ونشرت فيديوهات لها مع المشاهير.

كما تعاونت مع الملحن والموزع حسن الشافعي أغنية ما يستهلوشي، ومن ثم قدمت برنامجا ساخرا على قناة cbc حمل اسم أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس، وعرض على مدار 4 أعوام في 6 مواسم، وحقق شعبية كبيرة.

يذكر أن الخبر أفرح عشاق الدمية الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بعودتها للظهور بعد غياب طويل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية