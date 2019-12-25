اقتحم أجهزة آبل واحصل على مليون دولار

شهد افتتاح آبل لبرنامج التصدي للقرصنة Apple Security Bounty إعلان الشركة الأمريكية عن مكافآت كبيرة تتراوح قيمتها ما بين 25 ألفا إلى مليون دولار أمريكي للأشخاص القادرين على اختراق منتجاتها.

ويعد هذا البرنامج امتدادا للمشروع الذي بدأته الشركة الأمريكية عام 2016 والذي كان يهدف لإيجاد ثغرات أمنية في هواتف آيفون.

ويتميز البرنامج الجديد بعدم اقتصاره على أجهزة آيفون، بل سيشمل كافة الأجهزة التي تنتجها الشركة الأمريكية، كآيباد، آبل وتش، آيفون، وآي كلاود.

وستمنح الشركة الأمريكية الجوائز للأشخاص القادرين على اختراق أي جهاز وستزيد الجائزة بنسبة 50 % في حال كان الخطأ المكتشف في النسخ التجريبية.

ولكي يحصل الباحث الأمني على الجائزة التي خصصتها آبل للثغرة التي اكتشفها يجب عليه تقديم وصف مفصل للثغرة وكيفية اختراقها.

وخصصت آبل مبلغ مليون دولار أمريكي لأي شخص قادر على هندسة هجوم Zero-click بنجاح والذي يستطيع الشخص من خلاله السيطرة على جهاز الشخص الآخر والتحكم به عن بعد دون علم صاحب الجهاز.

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