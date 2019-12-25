معلمة تُسهّل دروس علم الأحياء بـ”حيلة ذكية”

حققت الصور التي نشرها زوج المعلمة الإسبانية فيرونيكا دوكي لزوجته وهي تعطي دروساً في علم الأحياء مرتدية بدلة تحمل صور مفصلة لأعضاء الجسم الداخلية رواجا كبيرا على الإنترنت، وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بفطنة المعلمة الإسبانية.

وكانت المعلمة فيرونيكا دوكي قد أعطت درسا في علم الأحياء للصف الرابع في إحدى مدارس مدينة بلد الوليد مستعينة ببدلة تحمل صور مفصلة لأعضاء الجسم الداخلية.

وقالت المعلمة إنها كانت تبحث عن وسيلة تعليمية تساعدها على شرح الدرس وتبسيطه لطلابها دون الاعتماد على الأعضاء البلاستيكية الموجودة في المدرسة، وبأنها وجدت هذه البدلة معروضة للبيع على الإنترنت بالصدفة فأعجبت بها، ورغبت في الحصول عليها.

وتباينت ردود فعل الطلاب عندما شاهدوا معلمتهم مرتدية بدلتها الغريبة، فبعضهم صفق لها، وبعضهم ارتبك، بينما قام البعض بتغطية أعينهم.

وأكدت المعلمة على أن الطلاب استطاعوا فهم الدرس واستيعابه بشكل كبير من خلال هذه الطريقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية