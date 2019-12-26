أم كلثوم تعلق على أزمات شيرين عبدالوهاب على المسرح

لم يعد تاريخ الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في السنوات الأخيرة يقتصر فقط على النشاط الفني فقط، كونه أصبح مليئا بالأزمات المتكررة بسبب زلات لسانها وخيانة التعبير لها في العديد من الحفلات التي أحيتها مؤخراً.

وكانت الأزمة الأخيرة التي مرت بها الفنانة في نوفمبر الماضي بعد أن وجهت شيرين كلمة إلى جمهورها عندما كانت تُحيي حفلا في موسم الرياض وقالت “طالما منقدرش نستغني عن الرجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه.. ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينهم”، هذا التصريح عرّض شيرين لانتقادات عديدة من قِبَلِ الجمهور السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة النساء، معتبرين الأمر بمثابة إهانة للمرأة.

وفي ذات الشهر، أحيت شيرين حفلاً آخراً في الرياض وعلّقت على الضجة التي أحدثها تصريحها الأول قائلة: “متزعلوش دول أكيد شويه عوانس”، واستمرت بالضحك وأكملت حفلها الغنائي، ليفتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي “جبهة انتقادات” واسعة تُرجِمت بوسم “#اخرسي_ياشيرين” الذي انتشر بشكل كبير على تويتر.

وسبقت هذه الأزمة، موجة انتقادات أخرى واجهتها الفنانة المصرية بعدما أحيت حفلاً في البحرين وقالت تعليقات أثناء حديثها مع الجمهور اعتبرها كثيرون إساءة إلى مصر، حيث خاطبت الحاضرين قائلة: “أنا أتكلم هنا براحتي.. لو اتكلمت في مصر يحبسوني”، ووُجّه لشيرين بعدها بلاغ مقدم إلى النائب العام يتهمها بالإساءة إلى البلاد، وقامت نقابة الموسيقيين بإيقافها عن الغناء وإحالتها إلى التحقيق.

وكانت شيرين قد بدأت عام 2019 بأزمة مشابهة في ليلة رأس السنة عندما قالت “أنا خسارة في مصر” بعدما أعطت ملاحظة صحيحة بخصوص جهاز الصوت الذي سبب لها مشكلة أثناء الغناء لتنهال عليها القضايا أمام المحاكم من الجهات التي رفضت صدور مثل هذا التصريح حتى على سبيل المزاح.

ويعلق الكثير من الصحفيين والفنانين والمهتمين بالشأن الفني على ما يحدث مع شيرين في كل حفل وطالبوها بأن تضع في حسبانها كل الاعتبارات قبل أن تتحدث عن أي موضوع أثناء وجودها فوق خشبة المسرح أو أن تكتفي فقط بالغناء.

وفي سياق متصل، تداول صحفيّون تسجيل صوتي نادر للفنانة كوكب الشرق أم كلثوم في مقابلة إذاعية تضمنت كلمات رآها البعض نصائح وملاحظات تتناسب مع ما يحدث مع شيرين في السنوات الأخيرة.

وتقول أم كلثوم في التسجيل عن الفنانين الذين يتحدثون أثناء الحفلات مع الجمهور: “المايك ده حاجة خطير أنا بغني لازم أغني في ميكروفون بتكلم لازم أتكلم في ميكروفون .. لنفرض حد مسك الميكرفون وقال حاجة بايخة ميصحش أبدا.. ومش كل حاجة تقولها للناس بتبسطها وترفع من قدرك وبعدين مش كل حاجة يحكيها تبسط الجمهور وأنا جاي أغني أغني وبس مابتكلمش”.

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