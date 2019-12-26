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البيض غير جيد للقلب؟

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

في فترة 1970 بدأ التركيز على صحة
القلب مرتبطة بالكوليستيرول. في الواقع أن البيض غني بالمواد الغذائية ولكنه يحتوي
على كميات كبيرة من الكوليستيرول مقارنة بالأطعمة الأخرى.

و بناء على هذا اقترح البعض أنه لا يجب
أن تتجاوز كمية البيض المتناولة في الأسبوع 4 بيضات و يجب أن يقل العدد لدى
الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني أو أمراض القلب و الشرايين.

ولكن بينت دراسة حديثة أنه لا يوجد أي
رابط بين تناول كميات من البيض و مشاكل الكوليستيرول أو زيادة احتمالية الإصابة
بأمراض القلب و السكري من النوع الثاني.

وبينت الدراسة ايضا  أن الأشخاص الذين يتناولون ما يزيد عن سبع بيضات
في الأسبوع لديهم مستويات قليلة من الكوليستيرول الضار و مستويات عالية من
الكوليستيرول النافع.

 و هذا يعني أن تناول بيضتين في اليوم يعتبر
آمناً صحياً ولا تأثير له سواء ايجابي أو سلبي على احتمالية الإصابة بالسكري من
النوع الثاني أو أمراض القلب و الشرايين.

المصدر – موقع صحتي

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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