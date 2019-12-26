البيض غير جيد للقلب؟

في فترة 1970 بدأ التركيز على صحة

القلب مرتبطة بالكوليستيرول. في الواقع أن البيض غني بالمواد الغذائية ولكنه يحتوي

على كميات كبيرة من الكوليستيرول مقارنة بالأطعمة الأخرى.

و بناء على هذا اقترح البعض أنه لا يجب

أن تتجاوز كمية البيض المتناولة في الأسبوع 4 بيضات و يجب أن يقل العدد لدى

الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني أو أمراض القلب و الشرايين.

ولكن بينت دراسة حديثة أنه لا يوجد أي

رابط بين تناول كميات من البيض و مشاكل الكوليستيرول أو زيادة احتمالية الإصابة

بأمراض القلب و السكري من النوع الثاني.

وبينت الدراسة ايضا أن الأشخاص الذين يتناولون ما يزيد عن سبع بيضات

في الأسبوع لديهم مستويات قليلة من الكوليستيرول الضار و مستويات عالية من

الكوليستيرول النافع.

و هذا يعني أن تناول بيضتين في اليوم يعتبر

آمناً صحياً ولا تأثير له سواء ايجابي أو سلبي على احتمالية الإصابة بالسكري من

النوع الثاني أو أمراض القلب و الشرايين.

المصدر – موقع صحتي

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