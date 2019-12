عاملة متجر تفاجئ لصاً حاول السرقة بمقاومة شرسة

عملية سطو في هاواي الأمريكية [انترنت]

أظهر فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تلقي لص حاول السطو على أحد متاجر ”بست باي“ في هاواي الأمريكية، درسا لن ينساه على يد عاملة شرسة.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على تويتر بعد نشره، وحصل على 6.7 مليون مشاهدة، إذ أثار تصرف الموظفة الجريئة إعجاب الكثيرين ودهشة جميع المشاهدين.

وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يُظهر الفيديو تصدي العاملة ”سمر تاباسا“ للص حاول السطو على متجر ”بست باي“ الذي تعمل فيه، إذ كان في طريقه للهرب من باب المتجر، وهو يحمل صندوقا من المسروقات.

ولم تخش سمر مواجهة اللص الذي لم تعلم ما إذا كان مسلحا أم لا، واعترضت طريق هروبه، وبدأت تدفعه وتضربه، حتى اخترق لافتة قريبة، بينما يحاول أحد الموظفين الآخرين فصلهما.

وخلال لحظات كانت سمر طرحت اللص أرضا، ومعه الموظف الذي حاول التدخل لفصلهما بدلا من مساعدتها على إيقافه، واستمرت العاملة في تسديد اللكمات حتى بعدما سقط اللص.

وحاول اللص مقاومة سمر من خلال سحب قميصها على رأسها لمنعها من رؤيته، قبل أن يتدخل الموظفون الآخرون ويجروه إلى خارج المتجر ويركلوه بينما يتصل آخرون بالشرطة.

وعلى تويتر، توقع الكثير من رواد الإنترنت بأن ”سمر“ سيتم طردها بسبب اعتدائها العنيف على اللص، وألمحت هي ذاتها إلى أنها تخطط للاستقالة، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يسطو فيها هذا الرجل على المتجر.

وقالت في تغريدة: ”في المرة الأولى كنت زبونة في المتجر ورأيته يهرب ويفلت بفعلته، ولكن هذه المرة، عندما رأيته يحاول الفرار قررت أن هذا لن يحدث في وجودي .

