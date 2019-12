أبرز إصدارات عمالقة التكنولوجيا في “سباق 2019”

كان عام 2019 حافلا على صعيد التكنولوجيا، وشهد ولادة العديد من الأجهزة التكنولوجية المميزة التي سهلت العديد من جوانب حياة ووفرت علينا الجهد والوقت، ومنحتنا راحة ورفاهية كبيرتين.

وكالعادة كان الصراع محتدما بين عمالقة التكنولوجيا في العالم من أجل تقديم أفضل الإنجازات والإصدارات التكنولوجية.

ومن خلال هذا التقرير سوف نقوم بجولة نتعرف من خلالها على أبرز الإصدارات التكنولوجية في العام 2019:

1. أفضل الحواسيب المحمولة في العام 2019:

حاسوب ديل Xps13-9370: يعد هذا الحاسوب واحدا من أهم وأفضل الحواسيب التي أصدرتها ديل في العام 2019، وجاء هذا الجهاز بمعالج Intel Core i7-8550U، ومعالج رسوميات Intel UHD Graphics 620 ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت ديل هذا الحاسوب بشاشة مقاس 13.3 بوصة، بدقة عرض 3840 * 2160 بيكسل.

أما سعة الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب فبلغت 1 تيرا، في حين وصلت مساحة الذاكرة العشوائية لـ16 غيغا بايت، كما زودت الشركة الأمريكية هذا الحاسوب ببطارية من نوع ليثيوم أيون بقوة 57 واط.

حاسوب آبل ماك برو MP TV2: حاسوب مميز من أهم وأفضل الحواسيب التي أنتجتها شركة آبل في هذا العام، وجاء هذا الجهاز بمعالج Core i7 رباعي النوى بتردد 2.8 غيغا هيرتز ونظام تشغيل ماك.

وزودت الشركة الأمريكية هذا الجهاز بشاشة مقاس 15 بوصة، وجاءت الذاكرة لهذا الجهاز بسعة 512 غيغا بايت، في حين بلغت مساحة الذاكرة العشوائية إلى 16 غيغا بايت.

وتميز هذا الحاسوب ببطاريته التي جاءت بقوة 76 واط والتي تجعل الجهاز يعمل لعدة ساعات.

حاسوب ديل Aliennware 15: يعد هذا الحاسوب أحد أبرز الحواسيب المناسبة لعشاق الألعاب، وجاء هذا الجهاز بمعالج إنتل Core i7 من الجيل السادس، ونظام تشغيل ويندوز.

وجاءت شاشة هذا الحاسوب بحجم 15 و15.9 بوصة، أما ذاكرته فبلغت سعتها 1 تيرا بايت.

ويحتوي الجهاز على منفذ USB-C ، وعلى خاصية Super speed USB التي تبلغ سرعتها 10 غيغا بايت في الثانية.

حاسوب Lenovo ThinkPad X1Carbon 7TH Gen: حاسوب مميز للغاية أطلقته شركة لينوفو، وجاء هذا الجهاز بمعالج Intel Core i5-8265 U رباعي النوى، وشاشة بدقة 4K.

وزودت لينوفو جهازها الجديد بقرص صلب بمساحة 256 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

ويعد هذا الحاسوب من الحواسيب المناسبة لرجال الأعمال، نظرا لميزات الأمان العالية الموجودة فيه، فهو يحتوي مستشعر للأصابع، وبصمة عين، وكاميرا بدقة عالية، ومنفذ USB 3.5، وبطارية تعمل لمدة 18 ساعة متواصلة.

2. أفضل السماعات اللاسلكية في العام 2019:

سماعة سوني WF-1000XM3: سماعة مميزة للغاية أطلقتها شركة سوني اليابانية في العام 2019، واحتوت السماعة على معالج لإلغاء الضوضاء، وميكرفونات تستخدم لعزل الصوت أثناء التحدث على الهاتف، وميكرفونات لتحسين جودة الصوت أثناء المكالمة.

كما احتوت السماعة على شاشة تساعد المستخدم تشغيل الوسائط المختلفة وتفعيل التنشيط الصوتي، وإجراء المكالمات الهاتفية.

وتميزت هذه السماعة ببطاريتها التي تعمل لمدة 6 ساعات، وبعلبة الشحن التي تتيح للمستخدم شحن السماعة ثلاث مرات، وبدعم البطارية لخاصية الشحن السريع فيكفي شحن البطارية ل10 دقائق حتى تعمل السماعة لساعة ونصف.

سماعة AirPods PRO: تعد هذه السماعة إحدى أفضل السماعات التي أصدرتها شركة آبل الأمريكية في العام 2019، وتميزت السماعة بتصميمها المميز حيث احتوت أطرافها على السيلكون المرن مما يمنح المستخدم راحة كبيرة أثناء الاستخدام.

وزودت آبل السماعة بميزة إلغاء الضوضاء، بالإضافة لقدرة السماعة على مقاومة الماء والعرق وهذا ما مكن المستخدمين من ارتدائها أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

ويستطيع المستخدم التحكم في السماعة من خلال الضغط على طرفي السماعة، واحتوت السماعة على ميزة Adaptive EQ والتي توفر للمستخدم صوت نقي للغاية، كما دعمت المساعد الصوتي Siri.

سماعة Galaxy Buds: تعد هذه السماعات من أفضل السماعات في العام 2019، وهي سماعة أنتجتها شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وتميزت هذه السماعة بخفة الوزن، جودة الصوت، عزل الضوضاء، و بطاريتها التي تدعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع، كما احتوت هذه السماعة على ميكروفونات تعطي جودة صوت كبيرة.

سماعة Huawei FreeBuds Lite: سماعة مميزة أطلقتها شركة هواوي الصينية في العام 2019، وجاءت هذه السماعة بتصميم مشابه لتصميم سماعة آبل، واحتوت على مستشعر الارتداء يعمل على تشغيل الأغاني بشكل تلقائي بمجرد ارتداء المستخدم للسماعة.

وتميزت هذه السماعة بقدرتها على مقاومة الماء والغبار، وعلى عزل الصوت، واحتوت السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 3 ساعات، مع قاعدة شحن قادرة على شحن السماعة لأربع مرات.

3. أفضل الساعات الذكية لعام 2019:

ساعة Apple Watch Series 5: تعد هذه الساعة واحدة من أهم وأبرز الساعات في العام 2019، أطلقتها شركة آبل الأمريكية، وصممت الشركة الأمريكية الساعة بألمنيوم رمادي أنيق.

وتميزت هذه الساعة بقدرتها على قياس معدل ضربات القلب، كما زودت بنظام تحديد المواقع GPS، مقياس بارومتري.

ومن ميزات هذه الساعة قدرة المستخدم على ارتدائها أثناء السباحة، فهي تقاوم المياه حتى عمق 50 متر.

ساعة Huawei Watch: ساعة مميزة أطلقتها شركة هواوي الصينية، وجاءت الساعة بتصميم من الفولاذ اللامع المقاوم للصدأ وزودت بحزام من الجلد المرن.

وتميزت هذه الساعة بتوافقها مع الأجهزة العاملة بنظام آي أو إس وأندرويد، واحتوت على شاشة بحجم 1.4 بوصة ودقة 400 * 400 بيكسل.

وزودت الشركة الصينية الساعة ببطارية بقوة 300 ميلي أمبير تجعل الساعة قادرة على العمل لمدة يوم ونصف.

ويمكن للمستخدم ربطها بالهاتف الذكي من خلال تقنية البلوتوث، مما سيجعل المستخدم قادرا على قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والرد على المكالمات.

ساعة Motorola Moto 360 Smart Watch: ساعة مميزة وأنيقة أطلقتها شركة موتورولا الأمريكية في العام 2019، وتميزت هذه الساعة بقدرتها على قياس نبضات القلب، ودعمها لنظام تحديد المواقع GPS.

ومن خلال وصلها بالهاتف الذكي سيكون المستخدم قادرا على الرد على المكالمات والرسائل الواردة لجهازه.

ساعة Samsung Gear Sport: ساعة رائعة من إنتاج شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وزودت هذه الساعة بشاشة 1.2 بوصة، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

وعملت هذه الساعة بشكل متوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام أي أو إس وأندرويد، وتميزت بتصميمها الأنيق وبإمكانية ربطها بالهاتف الذكي واستخدامها من أجل إجراء المكالمات والرد على الرسائل النصية والإلكترونية، وبمقاومتها للماء حتى عمق 50 متر.

ومن خلال هذه الساعة سيكون المستخدم قادرا على قياس معدل ضربات القلب، والقيام بمجموعة من التمارين الرياضية.

4.أفضل الشاشات في العام 2019:

شاشة Samsung QLED Q9FN: شاشة مميزة أطلقتها شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وتميزت هذه الشاشة بقدرتها على تقديم صورة صافية بألوان زاهية وبدقة عالية، وجاءت هذه الشاشة بمقاس 65 بوصة ودقة عرض 4K.

وتميزت الشاشة بمعدل التباين العالي، وبدعمها لنظام الألوان RGB، واحتوائها على منفذ USB، و إمكانية وصلها بالإنترنت عن طريق شبكات الواي فاي.

شاشة LG C7 OLED Series: شاشة رائعة من إنتاج شركة LG الكورية الجنوبية، وجاءت هذه الشاشة بمقاس 55 و65 بوصة، بدقة عرض FULL HD.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية شاشتها بتقنية HDR، كما احتوت على منفذ USB-C.

وتميزت هذه الشاشة بجودة الصورة التي تقدمها، بنظام الألوان الرائع الموجود فيها.

ومن خلال الحامل الموجود فيها سيستطيع المستخدم توجيه الشاشة بالطريقة التي يرغب بها.

شاشة Sony Bravia XF 90 Series: شاشة مميزة من إنتاج شركة سوني اليابانية، وتتميز هذه الشاشة بدقة العرض، حيث تعرض الصورة بدقة 4k، بالإضافة لقدرتها على التحول من نظام SDR إلى نظام HDR.

ووفرت الشركة الشاشة بمقاس 55 و65 بوصة، واحتوت على إضاءة في الخلفية، كما تميزت بقدرتها على عرض ألوان طيفية بسبب لوحة نطاق الألوان العريضة الخاصة بها.

شاشة Philips 9002: شاشة رائعة من إنتاج شركة فيليبس الهولندية، وجاءت هذه الشاشة بمقاس 65 بوصة بدقة عرض 4k.

وزودت الشركة الهولندية الشاشة بتقنية Ambilight التي تقوم بإنتاج ألوان تنعكس على الحائط الموجود خلف الشاشة.

واحتوت الشاشة على معالج p5 الذي يساهم في جعل الألوان والصور التي تعرضها الشاشة أكثر دقة ووضوح.

