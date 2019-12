نمر يرعب طفلا بهجوم مباغت

لحظة هجوم النمر على الطفل [سيدي]

تعرض طفل لموقف قد يكون الأسوأ في حياته، حين كان مع والده في حديقة حيوانات بمدينة دبلن عاصمة أيرلندا.

وأظهر مقطع فيديو، نقلته شبكة “إيه بي سي” الأميركية، الطفل الذي يدعى شون، وهو يلتقط صورة تذكارية مع نمر كان يتواجد خلف حاجز زجاجي.

وفي غفلة منه، اقترب النمر من الصبي بسرعة جنونية، وحاول الانقضاض عليه بطريقة مخيفة، كما لو كان “فريسة اليوم”.

وحين التفت الولد لرؤية ماذا يحصل خلفه، وجد النمر عالقا خلف الحاجز الزجاجي الواقي، دون أن ينجح في الوصول إليه.

ويمكن، من خلال الفيديو، رؤية صدمة الابن في وجهه، كما يمكن سماع صرخات وضحكات من كانوا حوله.

ونشر الأب المقطع على حسابه في “تويتر” مؤخرا، وقال معلقا عليه: “كان طفلي على قائمة الطعام في حديقة حيوانات دبلن”.

وحصد الفيديو تفاعلا كبيرا، حيث أعاد نشره عشرات الآلاف من المغردين، إلى جانب آلاف الإعجابات

