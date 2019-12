منع صبي عمره 10 سنوات من صعود طائرة حتى يستبدل قميصه

رجال أمن مطار جوهانسبرغ تمنع صبي من الصعود للطائرة [انترنت]

منع رجال الأمن في مطار جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا صبيا نيوزيلانديا يبلغ من العمر 10 سنوات من صعود الطائرة عائدا إلى بلده، لأنه كان يرتدي قميصا عليه صورة ثعبان ضخم.

وكان ستيفي لوكاس متوجها للطائرة مع والديه عائدا إلى بلده بعد زيارة جدته في جنوب أفريقيا، عندما أوقفه رجال أمن المطار وأبلغوه أن عليه أن يستبدل قميصه لركوب الطائرة.

وقال والد الصبي ستيف وزوجته مارجا إن رجال الأمن أبلغوهما أن ابنهما لن يستطيع الصعود للطائرة ما لم يستبدل قميصه بموجب القوانين المحلية، التي تحظر ارتداء الملابس أو حمل الألعاب التي عليها صورة ثعابين بدعوى أنها يمكن أن تسبب الخوف والقلق بين الركاب وطاقم الطائرة.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية نقلا عن وسائل إعلام جنوب أفريقية، إلى أن ستيفي توصل إلى حل سريع وسهل بقيامه بخلع قميصه ثم ارتدائه مقلوبا من الجانب الداخلي لإخفاء صورة الثعبان.

