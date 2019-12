كيف تعالج الإصابة بحصوات الكلى في المنزل؟

خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لمنع الألم الحادة .

تؤدي حصوات الكلى إلى ألم شديد، قد تشعر به على جانب واحد من ظهرك أو بطنك، ومع ذلك، تحدث أعراض الحصوات عندما يبدأ الحجر في التحرك أسفل الحالب.

حسب موقع thehealthsite، تحدث حصوات الكلى عندما تكون مستويات المعادن والأملاح موجودة عادة ومرتفعة في البول مثل: الكالسيوم، والفوسفات، إذ تلتصق هذه الجزيئات الصغيرة ببعضها البعض؛ ما يجعل الأحجار الناتجة عنها تمر بعد ذلك من الكليتين إلى المسالك البولية.

تكون حصوات الكلى مؤلمة تماما، وتشمل الأعراض ألما حادا في أسفل البطن أو الظهر أو الجانب أو الفخذ، والألم عند التبول والحمى والقشعريرة، وثمة قيء وغثيان.

ونظرا لمدى الأم الذي يمكن أن تشعر به خلال مرورك بتلك التجربة، فمن المهم أن تعرف أن هناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لمنع تفاقم الوضع.

شرب الماء والسوائل

شرب الكثير من السوائل جزء أساس للتخلص من حصوات الكلى ومنع ظهور حصوات جديدة.

ولا يقتصر تناول السوائل على التخلص من السموم فحسب، بل يساعد أيضا في تحريك الحجارة والحصى عبر المسالك البولية بسهولة.

بالإضافة إلى شرب الكثير من السوائل، جرب العلاجات الطبيعية التالية للمساعدة في اجتياز حصوات الكلى المروعة هذه:

الريحان

يجعل نبات الريحان من الصعب على حصوات الكلى التجمع، لأنه يحتوي على مركبات حمض الخليك، والمعروف أنه يساعد على استقرار مستويات حمض اليوريك، الذي يساعد في إذابة الحصوات.

عصير عشبة القمح

تحتوي عشبة القمح على مركبات ومضادات الأكسدة التي تزيد من إنتاج البول وتسمح لحصى الكلى بالمرور بسهولة أكبر مع تقليل خطر تكوينها.

عصير الليمون

يحتوي الليمون على مركب عضوي يعرف باسم السترات يساعد على تحطيم رواسب الكالسيوم وإبطاء نموها.

زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر الممتاز هو زيت غني وسميك قد يساعد على تخفيف مرور حصوات الكلى عن طريق تشحيم القناة البولية.

