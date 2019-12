هل تبقى آبل في السوق الروسية بعد سريان مفعول قانون جديد؟

آبل لن تغادر السوق الروسية على الرغم من الشروط التي طرحها القانون الروسي [انترنت]

يسري بدءا من 1 يوليو المقبل مفعول القانون الروسي الذي يحظر مبيعات الأجهزة الإلكترونية الأجنبية في روسيا دون أن تثبت فيها البرمجيات الروسية.

وسيجبر هذا الأمر، حسب خبراء، الشركات الكثيرة على إعادة النظر بوجودها في السوق الروسية.

بينما لا تشاطر وزارة الصناعة والتجارة الروسية وجهة النظر هذه.

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، في حديث أدلى به لصحيفة “إزفيستيا” الروسية إن آبل لن تغادر السوق الروسية على الرغم من الشروط التي طرحها القانون الروسي.

ومع ذلك فإن المحلل في بوابة Mobile Research group ، ألدار مرتازين، واثق بأن شركة آبل لن توافق على تعديلات أدخلت في القوانين الروسية وستبدأ تدريجيا بالمغادرة والتخلي عن بيع أجهزتها الإلكترونية هناك. ويعتبر المحلل هذا السيناريو أكثر واقعية بالنسبة إلى الشركة الأمريكية. وأوضح أن شركات أخرى ستحل في هذه الحال مكان آبل في السوق الروسية.

أما مسؤول الحقوق المحفوظة على الإنترنت الروسي، دميتري ماريتيتشيف، فيرى أن عملية إعادة تركيب البرمجيات الروسية في الأجهزة الإلكترونية الأجنبية الصنع لا تختلف مبدئيا عن عملية ترويس بضائع أجنبية أخرى تشترط بوجود تعليمات باللغة الروسية في الأجهزة الإلكترونية المنزلية.

