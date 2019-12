شركة روسية تبيع ألماسا فريدا أصفر اللون

ماسة الطائر المتوهج وزنها 20.69 قيراط [اانترنت]

باعت شركة “ألروسا” الروسية ألماسا فريدا أصفر اللون أطلق عليه اسم Firebird (الطائر المتوهج) وزنه 20.69 قيراط، لشركة Graff Diamonds العالمية للمجوهرات.

ويفيد موقع شركة “ألروسا”، بأن معهد الأحجار الكريمة الأمريكي GIA، أثبت أن هذه الماسة فريدة من نوعها واعتبرها Fantasy Bright Yellow وهي (أعلى درجة تشبع باللون الأصفر) . كما أن هذه الماسة تمتاز بأعلى درجة نقاوة، حيث عمليا لا تحتوي على شوائب، ولها درجة تناظر عالية جدا.

وقد أكد جون كينغ، مدير قسم النوعية في GIA، على أن هذه ماسة فريدة “ونادرة جدا في الأسواق”.

ويشار إلى أن القيمة النهائية للقيراط كانت الأعلى ثمنا لمثل هذه الماسات خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك لم يكشف عن سعر الصفقة.

