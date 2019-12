10 أسئلة تقودك نحو النجاح والسعادة خلال 2020

فكر وتتطلع لللأشياء التي تأمل أن تحققها في المستقبل [انترنت]

مع اقتراب عام 2020 والعقد الجديد بسرعة، يستغل الكثير منا فترة نهاية العام للتفكير في الوضع الذي نحن عليه الآن، ونتطلع للأشياء التي نأمل أن نحققها في المستقبل. فهذا هو الوقت المناسب للتفكير في الأشياء الجيدة والسيئة التي قمت بها خلال هذا العام، وفيما إذا كنت قد حققت الأهداف التي حددتها لنفسك.

خذ استراحة من حياتك المليئة بالأشغال للتركيز على نقاط القوة والضعف لديك، والدروس المستفادة من هذا العام. ستساعد الأفكار التي تكتسبها على تعزيز فرص نجاحك وسعادتك في المستقبل.

تذكر أن التفكير الذاتي الذي تقوم به الآن سيرشدك نحو النجاح العام المقبل وما بعده فـ “المستقبل مليء بالاحتمالات والفرص والرحلات الجديدة” كما قال الكاتب بيتر إيكونوميو في تقرير نشرته مجلة “إنك” الأميركية. وفيما يلي عشرة أسئلة شخصية تساعدك على الاستعداد لأهدافك وتحقيقها عام 2020:

1. كيف تغيرت حياتك أو بقيت كما هي العام الماضي؟

من الضروري أن تتساءل عما إذا كانت السنة الماضية حافلة بالأحداث، وعن الأسباب التي تقف وراء ذلك. من الضروري أيضا أن تحدد إلى أي مدى أدت قراراتك لإحداث تغييرات في حياتك، وما إذا كنت تنوي أن تتخذ هذه القرارات في المستقبل.

2. ما أكثر عمل تفخر به؟

لا تنس أن تمدح نفسك على أي عمل جيد قمت به. أنت تستحق الشكر لكل هذا العمل الشاق والمثابرة. وفي الواقع، يذكرنا اعترافنا بنجاحاتنا بما نحن قادرون عليه في أي لحظة.

3. ما أكثر الأشياء التي ضغطت عليك؟

يجب أن تحاول تحديد الطرق التي تمكنك من تخفيف هذه الضغوط العام الجديد.

4. ما الكلمات الخمس التي تصف هذا العام وما الكلمات الخمس التي تريد وصف 2020 بها؟

من الضروري تخصيص بعض الوقت لتصور الكيفية التي انقضى بها هذا العام، وكيف تريد أن ينقضي العام المقبل.

5. ما العادات السلبية التي تريد التخلص منها؟

لدينا جميعًا عادات سلبية، ولدينا القدرة على التوقف عن القيام بها. حدد ما إذا كنت سلبيا جدا أو تنغمس بالوجبات السريعة في كثير من الأحيان. فكر في طريقة تمكنك من تغيير العادات السيئة التي لديك وتحويلها إلى عادات جيدة.

6. هل ضيّعت بعض الفرص؟

إذا كان الأمر كذلك، يتعين عليك تحديد الخطوات التي يمكنك إجراؤها الآن لمنع تضييع أي فرصة أخرى عام 2020.

7. ما الأشياء التي بدأتها ولم تنته منها بعد؟

فكر فيما إذا كنت ستعيد النظر في الأشياء التي لم تكملها هذا العام، وتريد إكمالها العام الجديد. إذا كان ذلك يساعد على نجاحك وسعادتك في المستقبل، فعليك فعله.

8. ما الذي جلب الفرح لحياتك؟

التزم بالقيام بالمزيد من الأشياء التي تجلب لك السعادة، وقلل مما ينزع الفرحة من حياتك.

9. ما أكثر الأشياء التي تشعر بالامتنان للحصول عليها؟

رغم التحديات التي نواجهها، يمكننا دائما العثور على شيء نشعر بالامتنان للحصول عليه. حدد ما هي النعم التي تمتعت بها هذا العام، وكيف ستبقى ممتنا لها العام الجديد.

10. ما الشيء الوحيد الذي تريد أن يتذكرك الآخرون به عندما تفارق الحياة؟

ننشغل بحياتنا اليومية لدرجة أننا ننسى أن نفكر في إرثنا. مع هذا السؤال، فكر في ترك صورة جيدة عنك، وفكر في الكيفية التي يمكنك من خلالها اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الصورة العام المقبل.

