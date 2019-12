ناسا تُحذر من ظاهرة حلقة النار.. وتصفها بـ”الأخطر” في 2019

نحن مع موعد الكسوف الحلقي اليوم. [إنترنت]

في 26 ديسمبر، سيظهر الكسوف الحلقي الشمسي ليقدم عرضا فريدا لمتابعيه، لكن ناسا دعت المراقبين لتوخي الحذر عند مشاهدته.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية: “تذكر ألا تنظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف”، وأوضحت: “يحدث الكسوف الحلقي بدلا من الكسوف الكلي عندما يكون القمر في الجزء البعيد من مداره البيضاوي حول الأرض”

ونشرت المجلة البريطانية الشهرية Sky at Night Magazine، تحذير ناسا، وكتبت: “إنه أجمل كسوف شمسي جزئي، لكنه أيضا الأكثر خطورة”، وأضافت: “سيحتاج جميع المراقبين إلى ارتداء نظارات الكسوف الشمسي في جميع المراحل، وستحتاج محاولات التصوير إلى مرشحات شمسية خاصة”.

ويحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون القمر الجديد بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم، وهو ما يدفع الكثيرين إلى وصف هذه الظاهرة باسم “حلقة النار”.

وسيكون الحدث مرئيا في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام، غرب أستراليا وشرق إفريقيا وأوروبا الشرقية.

وإذا لم تكن في هذه المناطق، فيمكنك متابعة الحدث على العديد من منصات البث المباشر على الإنترنت، حيث ستعرض الكسوف الذي يستمر ثلاث دقائق و40 ثانية

