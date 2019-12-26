يوتيوب تضيف ميزات جديدة خاصة بالهواتف

في إطار سعيها لتطوير موقعها، قامت شركة يوتيوب بإضافة مجموعة تحديثات على تطبيقها المخصص للهواتف الذكية.

حيث زودت الشركة الأمريكية التطبيق بخاصية البحث الصوتي بعد نجاحها في اختبارات الشركة.

وستتيح هذه الميزة للمستخدم إمكانية ربط تلفزيونه بهاتفه الذكي، ومن ثم تشغيل اليوتيوب من خلال الهاتف الذكي والبحث صوتيا عن المقطع الذي يرغب بمشاهدته، وعرضه على شاشة التلفزيون.

كما أضافت الشركة ميزة إضافة درجة جودة الفيديوهات الفائقة HDR والتي تستخدم حاليا في أجهزة بلاي ستيشن 4، وبلاي ستيشن 4 برو.

وطلبت الشركة الأمريكية من المستخدمين تحديث تطبيق يوتيوب على أجهزتهم حتى يتمتعوا بالميزات الجديدة.

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