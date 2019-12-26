“قصة مؤثرة” لأم انقذت حياة ابنها

أجرت البريطانية دانييل عملية جراحية خطيرة للغاية بهدف إنقاذ حياة ابنها أوتيس روكسو الذي أصيب برتق في القناة الصفراوية.

وبدأت القصة بإصابة الطفل أوتيس باليرقان، وعلى الرغم من طمأنة الأطباء للوالدين، إلا أن حالته بدأت بالتدهور بشكل مفاجئ بعد 4 أسابيع.

وقام الأطباء بنقل الطفل لوحدة الكبد في مستشفى ليدز العام، حيث أجريت له مجموعة من الفحوصات التي أكدت إصابته برتق في القناة الصفراوية.

ويسبب هذا المرض إغلاق القنوات الصفراوية داخل وخارج الكبد، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، ويحول بينها وبين وصولها للأمعاء، الأمر الذي يؤدي للوفاة.

وأجرى الأطباء عملية رتق القناة الصفراوية بشكل مستعجل للطفل، وتم إزالة جزء من القنوات الصفراوية التالفة وتعويضها، ولكن هذه الجراحة فشلت، ولم يبقَ أمام الأطباء سوى زراعة الكبد لإنقاذ حياة الطفل.

وتطابقت أنسجة الأم مع أنسجة طفلها، ووافقت على منح ابنها جزءا من كبدها، وقام الأطباء بأخذ جزء من كبد الأم وزرعوه في جسم الطفلة في عملية ناجحة استغرقت 13 ساعة.

وبعد 5 أسابيع من العملية غادر الطفل المستشفى بعد أن تماثل للشفاء الكامل بفضل تضحية والدته.

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