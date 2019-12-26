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شاشة جديدة لعشاق الألعاب بسرعة استجابة عالية

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة أسوس التايوانية عن شاشة جديدة لعشاق الألعاب تتميز بسرعة الاستجابة أطلقت عليها اسم VG-279/QM e-sports.

وزودت الشركة الشاشة بلوحة من نوع IPS مقاس 27 بوصة بدقة عرض 1080 بيكسل ومعدل تحديث 280HZ وبسرعة استجابة 1ms GTG.

وتحتوي الشاشة على تقنية ASUS ELMB SYNC التي تجعل الصورة تبدو بشكل أوضح وأعلى دقة، وتحسن الظلال.

وتتميز الشاشة باحتوائها على أعلى نطاق ديناميكي HDR، بالإضافة لتوافقها مع معايير HDR-10 ومعايير VESA DisplayHDR 400.

الجدير بالذكر أن الشركة التايوانية ستطلق الشاشة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 472 دولارا أمريكيا دون أن تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاقها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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