خبر سار للنساء العاملات.. “صحة أفضل”

أثبتت عدة دراسات حديثة على أن النساء العاملات أقل عرضة للإصابة بالأمراض والاكتئاب من النساء غير العاملات.

وأكدت دراسة أجريت في الهند على مدار 36 عاما بأن النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول من النساء اللواتي لا يقمن بأي عمل.

وخضعت لهذه الدراسة 5100 امرأة تراوحت أعمارهن ما بين 30 و44 عاما، حيث قام الباحثون بتقييم التقدم المهني، والشخصي وصحتهن العقلية والجسدية، حتى وصولهن لسن الشيخوخة.

وأكدت الدراسة على أن صحة النساء اللواتي عملن لمدة 20 عاما أفضل بشكل كبير من صحة النساء اللواتي لم يمارسن أي أعمال.

كما أثبتت دراسة أخرى أجراها معهد ماكس بلانكس للبحوث الديموغرافية في ألمانيا على أن العمل يقلل من احتمال تعرض النساء للاكتئاب.

وأوضحت الدراسة على أن مشاكل العمل تترك تأثيرا سلبيا على صحة المرأة البدنية والعقلية مع تقدمها في العمر.

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