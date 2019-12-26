“بابا نويل” يسطو على بنك ويرمي النقود بالشارع

في حادثة غريبة من نوعها، أقدم أمريكي يدعى دافيد أوليفر يبلغ من العمر 65 عاما، على سرقة أحد بنوك مدينة كلورادو سبرينغس الواقعة في ولاية كلورادو الأمريكية، ومن ثم رمي الأموال في الشارع مع ترديد عبارة “ميري كريسماس”، أعياد مجيدة.

ومن ثم توجه دافيد نحو مقهى ستاربكس حيث جلس ينتظر قدوم الشرطة لاعتقاله وسط دهشة الأشخاص الموجودين في الشارع.

وعلى الفور قامت شرطة الولاية باعتقال اللص الذي يشبه بابا نويل بفضل شعره الأبيض ولحيته الكثيفة البيضاء، وأكدت على أن اللص لم يبدِ أي مقاومة، ولم يكن بحوزته أي سلاح.

ولم تحدد الشرطة الأمريكية المبلغ الذي سرقه أوليفر واكتفت بالقول بأن المبلغ يتجاوز آلاف الدولارات.

يذكر أن بعض الأشخاص الموجودين في المكان قاموا بإعادة الأموال التي وجدوها للبنك، بينما لا يزال قسم كبير من المبلغ مفقودا.

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