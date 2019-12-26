الكشف عن حاسوب بتقنية تبريد بلا مراوح

أماطت شركة “ماكس تانغ” الصينية اللثام عن كمبيوتر صغير بتقنية تبريد بلا مراوح أطلقت عليه اسمVHFP.

وسيعمل الكمبيوتر الجديد بمعالج Ryzen 5 2500U رباعي النوى بسرعة تصل إلى 3.6 غيغا هرتز مع إمكانية معالجة 8 مسارات في نفس اللحظة، كما من الممكن تسريع الرسوميات من خلال Vega8 المدمج في وحدة المعالجة المركزية.

وسيحتوي الجهاز الجديد على شرائح تبريد مدمجة، وسيزود بذاكرة داخلية بسعة 512 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغا بايت، ومن الممكن أن يحصل المستخدم على الجهاز دون ذاكرة داخلية أو عشوائية.

وألحقت الشركة الصينية بالجهاز مجموعة من التجهيزات كمقبس HDMI، منفذDisplay port، وعدة منافذ USB، ومنفذ إيثرنت.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الكمبيوتر الجديد في الأسواق بدءا من 449 دولارا أمريكيا.

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