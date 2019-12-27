تناول البرتقال يحميك من العمى مع التقدم بالعمر

يمتاز البرتقال بطعمه اللذيذ وغناه بفيتامين C

والذي يجعل له العديد من الفوائد الصحية، ولكن ما العلاقة بينه وبين صحة عيونك؟

كشفت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (The

American Journal of Clinical Nutrition) أن تناول

حبة واحدة من البرتقال يوميًا من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالعمى بنسبة تصل

إلى 60% تقريبًا.

وأشار الباحثون القائمون على الدراسة أنه ومع التقدم

بالعمر، يرتفع خطر الإصابة بالتنكس البقعي المتعلق بالجيل (Age – related

Macular Degeneration) وهو السبب الأكثر إنتشارا لفقدان الرؤية

الحاد لمن هم في الـ 50 عاما وما فوق، ولكن تناول البرتقال قد يحميهم من ذلك.

وفسر الباحثون أن هذه العلاقة تأتي نتيجة احتواء

البرتقال على الكثير من الفلافونويدات (flavonoids)

والتي تعزز صحة العيون وتحميها من الإصابة بالمرض سابق الذكر.

وتعتبر الفلافونويدات من مضادات الأكسدة القوية والتي

تمتاز بخصائص مضادة للالتهاب، تعمل على تعزيز كفاءة الجهاز المناعي في الجسم.

وبالرغم من تواجد هذه الفلافونويدات في الكثير من

الفواكه والخضراوات، إلا أنه من غير الواضح بعد العلاقة بين تواجده في البرتقال

وحماية العيون من العمى.

هذا وقد تمكن الباحثون من التوصل إلى هذه النتائج من

خلال استهداف 2,037 بالغًا، وصل معدل أعمارهم إلى 49 سنة.

وبينت النتائج أن أولئك الذين تناولوا البرتقال بشكل

منتظم، انخفض لديهم خطر الإصابة بالعمى مع التقدم بالعمر، مقارنة مع الذين لم

يتناولوه.

وأكد الباحثون أن تناول حبة برتقال واحدة مرة في الأسبوع كان له أثراً جيدًا في هذا الصدد، إضافة إلى فوائده الصحية المختلفة.

المصدر: موقع طب ويب

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