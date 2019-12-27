بعد غياب طويل.. هيثم سعيد يُطلّ على جمهوره بـ”أكثر”

أطلق الفنان المصري هيثم سعيد أغنية “أكثر” والتي تعد أولى أغاني ألبومه الجديد المتوقع إصداره مع بداية العام الجديد.

وأغنية أكثر أغنية شعبية باللهجة المصرية من كلمات عمرو المصري وألحان أحمد يوسف وتوزيع مونتي.

وقامت شركة Music is My life المشرفة على إنتاج الفنان المصري الجديد بالتعاون مع المخرج إبراهيم كسرواني، والمصممة ريتا موصللي من أجل إنتاج الفيديو الخاص بالأغنية والذي يظهر شخصية هيثم سعيد الشبابية المنفتحة.

يذكر أن الأغنية التي تجمع بين الرومانسية والشعبية أصبحت متاحة في كافة المتاجر الرقيمة على الإنترنت، كما تم طرح الفيديو الخاص بها على قناة شركة وتري على يوتيوب.

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