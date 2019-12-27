منوعات

ترشيح حنان مطاوع لدور هند بن عتبة في “سيف الله”

تم النشر منذُ 16 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدمت الشركة المنتجة لمسلسل سيف الله عرضا للنجمة المصرية حنان مطاوع من أجل لعب دور هند بن عتبة في المسلسل الذي يروي سيرة الصحابي خالد بن الوليد، بعد ترشيح المخرج رؤوف عبد العزيز لها لأداء الدور.

من جانبها قالت النجمة المصرية إنها تلقت عرضا رسميا للعب الدور، لكنها لم تتخذ القرار النهائي بشأن قبول العرض أو رفضه حتى الآن.

وأكدت النجمة المصرية انشغالها حاليا بتصوير مسلسل رحيل زهرة، ومن الممكن أن ترفض العرض في حال لم تكن قادرة على التوفيق بين المسلسلين.

ومسلسل سيف الله من سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية كعمرو يوسف، بيومي فؤاد، وحمدي الوزير وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك