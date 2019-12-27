ترشيح حنان مطاوع لدور هند بن عتبة في “سيف الله”

قدمت الشركة المنتجة لمسلسل سيف الله عرضا للنجمة المصرية حنان مطاوع من أجل لعب دور هند بن عتبة في المسلسل الذي يروي سيرة الصحابي خالد بن الوليد، بعد ترشيح المخرج رؤوف عبد العزيز لها لأداء الدور.

من جانبها قالت النجمة المصرية إنها تلقت عرضا رسميا للعب الدور، لكنها لم تتخذ القرار النهائي بشأن قبول العرض أو رفضه حتى الآن.

وأكدت النجمة المصرية انشغالها حاليا بتصوير مسلسل رحيل زهرة، ومن الممكن أن ترفض العرض في حال لم تكن قادرة على التوفيق بين المسلسلين.

ومسلسل سيف الله من سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية كعمرو يوسف، بيومي فؤاد، وحمدي الوزير وغيرهم.

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