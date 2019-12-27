بالصور.. آسوس تكشف عن حاسوب بـ”تصميم غير مألوف”

رفعت شركة آسوس التايوانية النقاب عن حاسوب جديد بمواصفات رائعة وتصميم غريب وغير مألوف أطلقت عليه اسم Pro Art StudioBook.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Intel core i9 من الجيل التاسع والذي يعد واحدا من أحدث المعالجات في الأسواق ومعالج رسوميات Nvidia Quadro RTX 6000.

وزودت الشركة التايوانية الحاسوب بشاشة مقاس 15.6 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة 4k.

وجاءت الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت، في حين جاءت الذاكرة الداخلية بسعة 1 تيرا بايت.

وسيحتوي هذا الجهاز على 3 منافذ Display port، 3 منافذ USB-C، وبطارية تتيح الفرصة للجهاز للعمل لمدة 11 ساعة.

الجدير بالذكر أن آسوس لم تقدم لنا أي معلومات حول موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق وسعره.

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