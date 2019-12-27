كولينك تُطلق صندوق حاسوب عازل للصوت

رفعت شركة كولينك التايوانية النقاب عن صندوق حاسوب عازل للصوت أطلقت عليه اسم Tranquility.

ويتميز الصندوق الجديد بتصميمه المميز، حيث استبدلت الشركة التايوانية الزجاج المقوى بألواح فولاذية بسمك 1 ملم وواجهة من اللدائن البلاستيكية.

ويحتوي الجانب الأمامي والخلفي لهذا الصندوق على عازل للصوت، مع إمكانية إزالة العازل العلوي.

وقالت الشركة التايوانية بأن المستخدم سيكون قادرا على إضافة لوحات رئيسية بتنسيق ATX، وبطاقة رسوميات بطول 38 سم، ومراوح للمعالج بارتفاع 16 سم، 5 مراوح بارتفاع 12 سم، وإمكانية تركيب 2 من الأقراص الصلبة 3.5 أو 2.5 بوصة.

يذكر أن الشركة التايوانية لم تقدم أي معلومات حول موعد إطلاق الصندوق الجديد في الأسواق وسعره.

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