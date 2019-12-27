بسعر رخيص.. أمريكي يبتكر أداة لمنع الجلطات الدموية

دفعت الجلطة الدموية التي أصابت الأمريكي بول ويسترمان في الركبة إلى ابتكار أداة تمنع الجلطات الدموية.

وتحدث بول المستشار الإداري السابق عن إصابته في سن الـ44 بجلطة دموية في ركبته انتقلت بسرعة إلى القلب والرئتين، الأمر الذي جعله يمضي في العناية المشددة 3 أسابيع، قبل أن تتحسن حالته بشكل جزئي.

وأكد بول المهدد بخطر فقدان ساقه بسبب تلك الجلطة على أنه تعاون مع مؤسسة آر بي آر الخيرية من أجل إنتاج أداة تخفف الضغط عن الساقين، وتمنع حدوث الجلطات والخثرات الدموية بسبب الجلوس الطويل.

وبالفعل ابتكر بول أداة توضع تحت الساقين في العمل، المكتب أو الطائرة، وقال بأن تدليك القدمين بها كل ساعة ونصف يساهم في الحد من الإصابة بالجلطات، كما أنها تساهم في شفاء الكسور والالتواءات.

الجدير بالذكر أن بول أطلق الأداة الجديدة للبيع على الإنترنت بسعر يقل عن 50 دولار أمريكي.

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