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شاحن وراديو وغيرها.. آنكر تُصمّم جهازاً متعدد الاستخدامات

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة آنكر الصينية عن جهاز جديد متعدد الوظائف والاستخدامات أطلقت عليه اسم Soundcore Wakey.

وسيأتي الجهاز الجديد بأبعاد 200*93*82 ملم ووزن 540 غرام، وسيحتوي على منبه، راديو، سماعة بلوتوث، وشاحن لاسلكي بتقنية QI المتوافقة مع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وأي أو إس.

وسيحتوي الجهاز على ميزة التنبيه عبر راديو FM والنغمات، بالإضافة لميزة White Nose القادرة على جمع الترددات الواقعة في نطاق الطيف الترددي 20 إلى 20 ألف هرتز.

وسيضم الجهاز شاحن لاسلكي بقدرة 10 واط، منفذي USB، منفذ AUX-In، بالإضافة لبلوتوث 5.0، وسيكون المستخدم قادرا على التحكم بالجهاز الجديد من خلال تنصيب تطبيق Soundcore على هاتفه الذكي.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 100 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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