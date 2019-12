أغنى “يوتيوبر” في 2019.. أرقام صادمة عن أثرياء الإنترنت

أصدرت مجلة فوربس العالمية، قائمة بأفضل 10 يوتيوبر حققوا أرباحًا خلال العام الجاري 2019، حيث تواجدت أسماء جديدة في قائمة العام الحالي.

ومما يثير الانتباه حقًا أن اثنين من هذه القائمة كانوا أطفالًا لم تتجاوز أعمارهم العشر سنوات.

ريان كاجي – 26 مليون دولار

احتل المركز الأول في العام الماضي أيضًا ويصل عدد المشتركين في قناته إلى 23 مليون، ووصلت عدد المشاهدات فيها إلى 34 مليار مشاهدة، وأحد مقاطعه وصل إلى 1.9 مليار مشاهدة.

يبلغ من العمر 8 سنوات فقط، وفي قناته يقوم باستعراض ألعاب جديدة للأطفال وبعض الملابس الخاصة به.

فرقة (Dude Perfect – الرجل الأنيق) – 20 مليون دولار

طاقم رياضي مكون من 5 رجال متخصصون في لقطات خدع سينمائية، حصلوا على نفس المبلغ العام الماضي لكنهم احتلوا المركز الثاني.

انستازيا رادزينسكايا – 18 مليون دولار

تبلغ من العمر 5 سنوات، ولدت في روسيا بمرض شلل دماغي، وقال الأطباء أنها لن تكون قادرة على الكلام، لكنها الآن تملك قناة خاصة في اليوتيوب وتضم 42.4 مليون مشترك، مقاطعها عبارة عن لعب وتسلية برفقة والدها، وهي واجهة الآن لبعض شركات الألعاب والمواد الغذائية.

ريت أند لينك – 17.5 مليون دولار

شخصان يقدمان برنامجًا حواريًا، ويقومان خلاله بتذوق بعض الأطعمة الغريبة وإبداء رأيهم.

جيفري ستار – 17 مليون دولار

فنان في عالم المكياج، ويملك الآن ماركة مكياج باسمه، زميله اليوتيوبر الآخر Shane Dawson أعد سلسلة وثائقية تتحدث عن حياته في تسع حلقات.

بريستون – 14 مليون دولار

أحد الوافدين الجدد إلى هذه القائمة، ويمثل مفاجأة فيها، بدأ في قناته بنشر مقاطع وهو يلعب Call of Duty ثم بدأ بنشر مقاطع فكاهية.

PewDiePie – بويديباي – 13 مليون دولار

اسمه الحقيقي فليكس كيلبرج، منشئ محتوى سويدي الجنسية ومثير للجدل، أعلن مؤخرًا أنه سيتوقف عن الظهور في اليوتيوب لمدة وجيزة بسبب الإرهاق والتعب.

يمارس ألعاب الفيديو مباشرةً ويقوم بالسخرية من بعض الأحداث العالمية والهامة، وحقق العام الماضي 15.5 مليون دولار.

ماركيبليير – 13 مليون دولار

هو مارك إدوارد قناته اسمها “هيا نلعب – Let’s Play” معروف بمقاطع فيديو خاصة به يقوم بالتعليق عليها أثناء لعبه وبدأ بالظهور في عالم 2014.

DanTDM (دانيال ميدلتون) – 12 مليون دولار

كان في المركز الرابع العام الماضي وحقق 18.5 مليون دولار، وهو بريطاني يبلغ من العمر 28 عامًا ويقوم بعرض عدة ألعاب خاصة لعبة Minecraft.

VanossGaming (إيفان فونج) – 11.5 مليون دولار

ليس غريبًا عن هذه القائمة حيث احتل المركز السابع في العام الماضي، محققًا 17 مليون دولار، لديه 24 مليون مشترك، ويقوم بالتعليق على ألعاب فيديو ترفيهية عبر قناته التي أنشأها في عام 2011.

