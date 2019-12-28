أسهل الطرق لمواجهة نزلات البرد في الشتاء

مع دخول فصل الشتاء وتغير معدلات الحرارة بين النهار والليل يكثر عدد المصابين بنزلات البرد ، ويكون البحث الدائم من المصابين للتخلص بأسرع وقت من عوارض نزلات البرد التي قد تعيق نشاطهم اليومي وتصيبهم بالخمول

نزلات البرد

تعرف نزلة البرد بانها إصابة فيروسية للجزء العلوى من الجهاز التنفسى، وهى مرض معدٍ ينتقل من الشخص المصاب للشخص السليم حيث يتسبب هذا المرض بأنواع متعددة ومختلفة من الفيروسات أيضاً مثل الأنفلونزا. ولأن عدد الفيروسات المسببة لنزلات البرد كثيرة ومختلفة فإنه من الصعب أن يبنى الجسم مقاومة لكل هذه الأنواع لذلك يصعب علاج نزلات البرد وبالأصح يمكن القول أنه لاوجود لعلاج نزلة البرد حتى الآن

أعراض نزلات البرد :

تنتج عادة نزلات البرد عن فيروسات تنتمي إلى أسرة فيروسات الأنف ، هذه الفيروسات تهاجم الجهاز التنفسي العلوي والتي تنتج عنها هذه العوارض :

– سيلان أو انسداد الأنف.

– السعال ” الكحة ” .

– التهاب الحلق وحدوث بحه في الصوت .

– الصداع.

– العطس.

– التعب .

أعراض البرد يمكن أن تستمر بين 5 – 14 يوما، ويمكن أن تشمل أيضا حمى خفيف ” سخون

نقدم لكم بعض الطرق والنصائح للتخفيف من عوارض نزلات البرد والشفاء السريع منها :

1) الحصول على الراحة الكافية لجسدك وذلك بزيادة ساعات النوم وتجنب أي نشاطات يومية ملزم بالقيام بها إلى أن تشعر بالتحسن ، كما عليك تجنب أي أمور أو مواقف تستدعي العصبية .

2) شرب الكثير من السوائل مثل عصير الليمون والمياه لما لهم من دور كبير في مقاومة البرد ويساعد على تدفق المخاط والتخلص من الأحتقان في الحلق .

3) تناول الطعام بشكل جيد ، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات الطازجة ، حيث تمد جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسدك لمحاربة فيروس البرد .

4) مضادات حيوية : إن أخذ المضادات الحيوية في حالات نزلات البرد ليس له أي ثأثير إلا في حالة كانت نزلة البرد من عدوى بكتيرية وليست فيروسية .

5) المسكنات : تأثير المسكات يكون نافع في حالة وجود الحمى وغير ذلك فإنها تعطي شعور بالتحسن لوقت مؤقت مالم يتم إتباع نصائح الراحة والغذاء الجيد

6) الغرغرة بالماء الدافئ والملح يساعد على تهدئة التهاب الحلق والحد من إلتهاب الأغشية المخاطية .

7) زيت الأوكالبتوس : يوضع بضع قطرات من هذا الزيت في ماء يغلي ويمكن وضع نعناع طازج أيضا وبتغطية الرأس يتم إستنشاق الأبخرة المتصاعدة من هذا الماء فهو يساعد بشكل كبير على التخفيف من إلتهاب الحلق والتخلص من إحتقان الأنف والأنسداد .

حساء الدجاج هو أحد العلاجات الشعبية التي كانت متبعة سابقا وكانت تأتي بنتيجة جيدة في حالات نزلات البرد .

9) فيتامين C : يوصف فيتامين ج لسنوات على أنه إجراء وقائي لعدم الأصابة بنزلة البرد ومن شأنه تقصير مدة نزلات البرد عند الأصابة بها .

10) الزنك ، الجنسينج ، الثوم :توصلت الدراسات أنها أحد أهم العناصر التي تساعد على مقاومة أعراض البرد والتخلص منه .

يمكن التخلص من نزلة البرد بسرعة في حال تم التعامل معها منذ بداياتها، أما إذا استمرت أكثر من يومين أو صاحبها التقيؤ والحرارة العالية، فعندها يجب زيارة الطبيب المختص للنظر بتمعن في المرض الذي قد يتطور إلى إنفلونزا .

المصدر ثقف نفسك

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