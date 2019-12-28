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وفاة النجمة الأمريكية دومينيك سوين بطلة فيلم لوليتا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصدر مقرب من النجمة الأمريكية دومينك سوين عن وفاتها اليوم عن عمر يناهز 73 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال المصدر ذاته إن صحة النجمة الأمريكية تدهورت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وأنها كانت تعاني من عدة مشاكل صحية أدت إلى وفاتها.

وتعد الفنانة المولودة في العام 1946 من أبرز الممثلات الأمريكيات، وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال أبرزها فيلم لوليتا الذي ساهم في شهرتها بشكل كبير.

ونالت النجمة الأمريكية جائزة غولدن غلوب الشهيرة عن دورها في فيلم لوليتا الذي لعبت دور البطولة فيه.

وفيلم لوليتا فيلم درامي من إخراج ستينلي كوبريك عرض في العام 1997 وحظي بشهرة كبيرة في العالم بسبب أداء دومينك الرائع لشخصية لوليتا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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