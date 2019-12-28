“صورة” تقلب حياة بريطانية وتفقدها ثُلث وزنها

ساهمت صورة التقطتها صديقة البريطانية كيث ماكدونو لها أثناء زيارتها عاصمة جمهورية التشيك “براغ”، في دفعها لتغيير نمط حياتها واستعادة رشاقتها.

وبلغ وزن كيث عندما التقطت الصورة أكثر من 152 كغم وهذا جعلها تبدو بمظهر غير جيد.

وعلى الفور قامت كيث بالانضمام إلى أحد برامج إنقاص الوزن، واتبعت حمية غذائية دامت لأكثر من عام، بالإضافة لممارسة مجموعة من التمارين الرياضية، وبفضل هذا النظام استطاعت كيث إنقاص 57 كغم من وزنها.

وعبرت المرأة البريطانية عن سعادتها باستعادة رشاقتها، وتحسن مظهرها، وقالت إنها لم تكن تهتم بمظهرها أو وزنها، كما أنها لم تتبع أي حمية غذائية في حياتها، وكانت تلجأ لتناول كميات كبيرة من الطعام في حالات الحزن والفرح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية