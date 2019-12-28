لإسعاد العازبين.. فتاة يابانية تبتكر “مصباح الانفصال”

ابتكرت الشابة اليابانية مارينا فوجيوارا مصباحا جديدا أطلقت عليه اسم مصباح الانفصال.

وقالت الشابة إن المصباح الجديد يضيء عند وقوع حالة انفصال بين زوجين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجب أن يبقى المصباح متصلا بالإنترنت حتى يكون قادرا على القيام بمهمته على أكمل وجه.

وقالت مارينا بأن المستخدم سيكون قادرا على التحكم بشدة إضاءة المصباح، أو استبدال الإضاءة بموسيقى تعزف عند وقوع حالة انفصال.

وراودت الفكرة الشابة اليابانية بعد أن لاحظت بأن الأزواج يقومون بتغيير الحالة الاجتماعية في حساباتهم عند الانفصال.

وتهدف مارينا من هذا الاختراع إدخال السعادة على قلوب العزاب، الذين سيشعرون بأنهم أحسن حالا من الزوجين اللذين انفصلا.

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