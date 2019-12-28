بقرار مفاجئ لقاء سويدان “تعتزل الفن”

أعلنت الفنانة المصرية لقاء سويدان اعتزالها الفن من خلال منشور نشرته على حسابها الشخصي في موقع فيسبوك.

وبررت النجمة المصرية قرار الاعتزال بعدم قدرتها على مجاراة الأوضاع السائدة في مهنة التمثيل حاليا.

وأشار مصدر مقرب من لقاء سويدان إلى أن الفنانة تعيش حالة من الاكتئاب منذ مدة لعدم تلقيها عروضا لمسلسلات جديدة في الفترة الأخيرة، ولأن الأجر الذي عرض عليها للعب أحد الأدوار في مسلسل البيت الكبير الجزء الثالث كان قليلا للغاية، الأمر الذي دفعها للاعتذار عن المشاركة في العمل ليتم استبدالها بالفنانة أمل رزق التي اعتذرت عن المشاركة أيضا.

وشكل اعتزال لقاء سويدان مفاجأة كبيرة لعشاقها الذين حاولوا وضع تفسيرات لقرار الاعتزال.

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