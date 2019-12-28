غوغل تطلق ميزة للبحث عن “الأحداث القريبة”

في إطار سعيها لتطوير محركها، قامت شركة غوغل الأمريكية بإطلاق ميزة تتيح للمستخدم إمكانية البحث عن الأحداث القريبة.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدم كتابة عبارة Event near me في نطاق البحث لتظهر له صفحة جديدة تحتوي على الأحداث والفعاليات القريبة منه، ومعلومات حول أسعار التذاكر وكيفية حجزها، وطرق الحضور، بالإضافة إلى إمكانية البحث بشكل أدق عن شيء أدق من خلال إضافة كلمات لمربع البحث كحفل موسيقي، مهرجان، ومسرحية.

وسيجد المستخدم في أسفل الصفحة قائمة تحتوي على وصف موجز بالصور للأحداث القريبة منه، وعلى الجهة اليمنى معاينة لخرائط غوغل، ومعلومات عن الحدث، بالإضافة إلى مجموعة من الروابط التي تقدم معلومات حوله.

كما يوجد خيار في أقصى يسار الصفحة يتيح للمستخدم الفرصة للبحث عن الأحداث المجانية.

بالإضافة لذلك سيكون المستخدم قادرا على تغيير فترة البحث من اليوم إلى الشهر التالي من خلال علامة التبويب المجمعة والموجودة على طول الحافة العليا من الصفحة.

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