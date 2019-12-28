منوعات

جديد سامسونغ.. حاسوب متطور ببطارية خارقة

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن حاسوب حديث ومتطور ببطارية خارقة تعمل لمدة 24 ساعة أطلقت عليه اسم Galaxy Book S.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Snapdragon 8cx بتردد يصل إلى 2.8 غيغا هرتز، مطور بتقنية 7 نانو متر.

ويتميز الحاسوب الجديد بتصميمه الأنيق وخفة وزنه، حيث تصل سماكته ل6.2 ملم، وباحتوائه على مكان لتركيب شريحة اتصال.

وسيحتوي الجهاز الجديد على قرص صلب بمساحة 256 و512 غيغا بايت قابل للتوسيع حتى 1 تيرا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وتعد بطارية الليثيوم المتطورة أحد أبرز ميزات هذا الحاسوب، حيث تتيح للمستخدم العمل على الجهاز لمدة 24 ساعة خلال الشحنة الواحدة.

الجدير بالذكر أن سامسونغ لم تكشف حتى الآن عن باقي مواصفات الجهاز، وسعره وموعد طرحه في الأسواق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك