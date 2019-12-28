صورة بـ3 ملايين دولار بالصين.. ما علاقة بروس لي؟

في وقت قالت فيه الصين إنها ستحترم حق الملكية الفكرية بعد نزاع تجاري مع الولايات المتحدة الأميركية، فقد هبطت “ثروة غامضة” قُدّرت بـ30 مليون دولار أميركي أمرت محكمة صينية بدفعها للي ابنة بروس لي نجم لعبة “الكونغ فو”، بعد أن وضعت سلسلة مطاعم صينية شهيرة صورة بروس لي في شعارها، فيما لم يصدر أي رد فعل عن سلسلة مطاعم “ريل كونغ فو” الصينية التي تمتلك في عموم الصين نحو 60 فرعا.

وقالت صحيفة “ذا بيبر” الصينية إن ابنة بروس لي ستقوم باستغلال التعهد الصيني باحترام الملكية الفكرية لتحريك دعاوى قضائية ضد منشآت سياحية ومطاعم وأندية رياضية تقوم باستغلال اسم وصورة والدها دون وجه حق، ودون استئذان في مخالفة لحق الملكية الفكرية، فيما تقول الصحيفة إن الحكم القضائي المنتظر سيُظْهر جدية بكين فيما إذا كانت ستحترم تعهداتها بخصوص احترام حق الملكية أم لا.

ووفقا للصحيفة فإن الابنة تطالب بتعويض مبدئي يصل إلى نحو ربع مليار يوان صيني، ما يعادل ثلاثين مليون دولار أميركي، الأمر الذي سيُشكّل لها ثروة كبيرة إذا ما صدر الحكم القضائي لصالحها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية