أفضل 10 أفلام بـ2019.. عليك مشاهدتها فوراً

تعد أفلام الأكشن أو الإثارة الأقرب لقلب الشباب دائماً، وفي العام 2019 أنتجت كبرى الشركات العالمية عدداً من الأفلام الرائعة، وكشفت مجلة “تايم” الشهيرة عن قائمة أفضل 10 أفلام لعام 2019.

The Irishman

تدور أحداث الفيلم حول فرانك شيران الذي قام بدوره الممثل الأسطوري روبرت دي نيرو، رجل العصابات الذي يتخذ من مركزه الرفيع في النقابات العمالية غطاء لجرائمه المشبوهة، وترتكز أحداث الفيلم إلى الجرائم الحقيقية التي ارتكبها “شيران”، وتورطه في اختفاء رئيسه جيمي هوفا وقام بهذا الدور الممثل آل باتشينو، بدأ إنتاج الفيلم في عام 2014 واستمر العمل عليه لسنوات، ومدة عرض الفيلم وصلت إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة.

Pain & Glory

ألم ومجد، هوَ فيلمٌ درامي إسباني صدر عام 2019 من تأليف وكتابة بيدرو ألمودوبار، وبطولة أنتونيو بانديراس، ويجسِّد بانديراس في هذا الفيلم شخصية ألمودوبار ذاته، إذ يتناول العمل خيارات مؤلفه ومخرجه التي تسببت في معاناته من آلام جسدية حادة قضت على رغبته في الحياة.

Once Upon a Time in Hollywood

من إخراج الأمريكي كونتين تارانتينو، وبطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت والممثلة مارجوت روبي، يدور في حقبة نهاية ستينيات القرن الماضي، حيث يحاول دي كابريو الممثل المغمور في الفيلم أن يحقق بعض الشهرة مع “الدوبلير” براد بيت، في وقت بدأ ينشط فيه القاتل الشهير تشارلز مانسون.

Marriage Story

فيلم درامي من بطولة الشهيرة سكارليت جوهانسون وآدم درايفر، يتألقان كزوجين يستعدان للانفصال، حيث يغوص الفيلم في التفاصيل التي أدت إلى هذه الخطوة.

Little Women

فيلم درامي نسائي من بطولة الممثلة العالمية إيما واتسون، مقتبس من رواية لويزا ماي ألكوت البالغ عمرها 150 عامًا، ويتناول قصة 4 شقيقات يعشن في الولايات المتحدة في أعقاب الحرب الأهلية، يتوقن لتجربة العيش في مجتمع جديد ومختلف عما اعتدَن عليه.

Parasite

فيلم درامي كوري يناقش قضية نعيشها حاليًا، حيث يدور حول عائلة كورية متوسطة الحال ترتقي طبقيا بالاحتيال والخداع، وتكشف جوانب من التعاطف الإنساني مع المخادعين.

knives out

تدور أحداثه حول بينوا بلانك المحقق الشهير الذي يصل إلى منزل مؤلف روايات الجريمة هارلان ثرومبي، الذي وُجد ميتاً إثر جرح في الرقبة مع وجود سكينة في يده، تبدو قضية انتحار واضحة للعيان ولكن مع بدء استجواب أفراد العائلة من قبل المحقق بينوت بلان ويقوم بهذا الدور الممثل دانيل كريج الشهير بجيمس بوند، تنكشف العديد من الأسرار التي تبرر دوافعهم وإن كانت واهية جداً لقتله.

dolemite is my name

بعد تعرضه للرفض من قبل صناع هوليوود، يكافح رودي الموهوب من أجل العودة من جديد وإنتاج فيلمه الأول الذي يتناول العنصرية والعرقية (1975)، ويدور الفيلم حول الطموح ومطاردة النجاح وعدم الاستسلام، ويتقمص دور البطولة الممثل إيدي مورفي.

A Beautiful Day in the Neighborhood

فيلم سيرة ذاتية درامي، من بطولة توم هانكس الذي يعمل مذيع تلفزيوني في برنامج للأطفال، من إخراج مارييل هيلر، ويدور حول حياة المذيع المحبوب “فريد روجرز”، وقصة الصداقة المثيرة بينه وبين الصحفي ماثيو ريس، إذ الأول مليء بالحيوية والحب والثاني يستشيط غضبا من أبسط الأشياء.

Joker

فيلم جريمة درامي، من بطولة خواكين فينيكيس، وإخراج تود فيليبس، ويتناول نشأة القاتل الفوضوي “أرثر فلين” الشهير بالجوكر، وصراعه مع مرضه النفسي واستسلامه أخيرا للشر الكامن بداخله، وأصبح الفيلم أكثر فيلم إثارة للجدل هذا العام بسبب تصويره المتعاطف بشكلٍ كبير مع إنسان وحيد مريض عقلياً يصبح بطلاً بعد انغماسه في عمليات قتل يُنظر إليها على أنها هجوم وانتقام من النخبة الثرية في البلاد.

