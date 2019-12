8 أمراض تصيب الرجال والنساء بشكل مختلف.. تعرف عليها

موقع برايت سايد نشر تفريرا عن الامراض التي تؤثر على الرجال والنساء [مجلة لها]

نشر موقع “برايت سايد” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن الأمراض التي تؤثر على الرجال والنساء بطرق مختلفة. ففي بعض الأحيان، تظهر أعراض أقوى للمرض عند النساء، بينما يمكن أن تؤثر بعض الأمراض على الرجال بشكل أكبر.



1. فقدان الشعر

قال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إن الرجال أكثر عرضة لفقدان الشعر عند التقدم في السن مقارنة بالنساء.

يفقد الرجال الشعر بنفس النمط، حيث أن خط الشعر الأمامي يتراجع تدريجيا لدرجة ظهور بقع صلع كبيرة على رؤوسهم.

ويحدث هذا الأمر لأن التستوستيرون لدى الرجال له تأثير أكبر على شعرهم، حيث يتحوّل هذا الهرمون إلى ثنائي هيدروتستوستيرون، الذي يساهم في تقصير الشعر وجعله أخف.



وأضاف الموقع أن تساقط شعر عند الرجال قد يبدأ في العشرينات من العمر. أما عند النساء، فلا يكون ذلك ملحوظا حتى الخمسينيات أو الستينيات من العمر، وعادة ما يكون فقدان شعر عندهن متعلقا بالجينات أو حالات طبية.



2. حب الشباب

أفاد الموقع بأن النساء تواجهن مشكلة حب الشباب بكثرة خلال فترات الحيض وانقطاع الطمث، نتيجة اختلال مستويات هرموناتهن.

ويمكن أن يصاب كلا الجنسين بحب الشباب من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ، لكن هذه الحالة تستمر لفترة أطول بالنسبة للرجال لأنهم ينتجون المزيد من الزهم، وهو المادة الدهنية المسؤولة عن حب الشباب.



3. التصلّب المتعدّد

بيّن الموقع أن التصلّب المتعدد عادة ما يكون أكثر شيوعًا بين النساء مقارنة بالرجال، ولكنه غالبا ما يكون أكثر حدة عند الرجال.

عندما يتعلق الأمر بشكله التدريجي، المعروف باسم التصلّب العصبي المتعدد التقدّمي الأوّلي، يبدو أن عدد الرجال قد يكون أعلى من النساء.



4. هشاشة العظام

أوضح الموقع أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام بأربع مرات مقارنة بالرجال، وتظهر هذه الحالة في الغالب عند النساء فوق سن الخمسين، لأن عظام النساء أخف وزنا ولأنهن يتمتعن بعمر افتراضي أطول.



5. السكتة الدماغية

أشار الموقع إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية من الرجال، بل إن حالات الوفيات عندهن جراء السكتات الدماغية أكثر من الرجال.

وعلى الرغم من أن الرجال والنساء يعانون من أعراض السكتة الدماغية نفسها، إلا أن النساء يشعرن بتقلّبات إضافية ومختلفة مثل صعوبة في التنفس، والهلوسة، والإغماء، والتقيؤ، والنوبات، والفوّاقات.



6. النوبات القلبية

أوضح الموقع أنه عندما يصاب الرجال والنساء بنوبات قلبية، فقد يشعرون بضغط قوي في الصدر. ومع ذلك، يمكن أن تصاب النساء بنوبات قلبية دون الشعور بهذا الضغط، وبدلاً من ذلك، قد تشعرن بالضغط أو الألم في أسفل الصدر أو الجزء العلوي من البطن، وضيق في التنفس، والدوخة، والإغماء، والتعب الشديد.



7. الاكتئاب والقلق

تعاني النساء من الاكتئاب والقلق أكثر من الرجال لأنهن تختبرن الأشياء التي لا يواجهها الرجال عمومًا، مثل الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي، والعيوب الاجتماعية والاقتصادية، وعدم المساواة في الدخل، والوضع الاجتماعي الثانوي.

إضافة إلى ذلك، تعاني النساء من أنواع أخرى من الاكتئاب التي لن يختبرها الرجال أبدًا، مثل الاكتئاب أثناء الحمل، وفترة ما بعد الولادة، فترة انقطاع الطمث، ودورة الحيض.



8. التهاب المسالك البولية

أكد الموقع إن التهابات المسالك البولية هي الأكثر شيوعًا بين النساء لأن مجرى البول عند النساء أقصر، والبكتيريا تقطع مسافة قصيرة.

من ناحية أخرى، إن هذه الحالة أكثر تعقيدًا عند الرجال، حيث أن الالتهابات غالبًا ما تكون متعلقة بانسداد مجرى البول، بدلاً من البكتيريا.

The post 8 أمراض تصيب الرجال والنساء بشكل مختلف.. تعرف عليها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا